Поліція Польщі

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Відомий український блогер і репер Слевін Дадян, якого також знають під псевдонімом Київстонер, міг бути ціллю російського найманого вбивці під час перебування у Польщі.

Про це повідомляє польське видання RMF24, посилаючись на інформацію свого журналіста Кшиштофа Засади.

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За даними журналіста, затриманий у Варшаві росіянин, який, за версією польських правоохоронців, був завербований спецслужбами РФ, отримав завдання ліквідувати українця, який має також американське громадянство.

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У Росії звинувачують у допомозі з дронами

Як зазначає RMF24, справжнє ім’я Слевіна Дадяна — Альберт Васильєв. За інформацією польського журналіста, російська ФСБ звинувачувала його у нагляді та управлінні логістикою постачання безпілотників до Московської області.

Російська сторона стверджує, що ці дрони могли використовуватися для атак на стратегічні об’єкти в Москві та її околицях. За версією РФ, безпілотники нібито перевозили контрабандою зі Словаччини через Польщу та Білорусь. Сам музикант ці звинувачення заперечує.

Хто такий Київстонер

Слевін Дадян став відомим завдяки коротким гумористичним відео в інтернеті. Він був одним із засновників популярного українського гурту «Гриби», а згодом розпочав сольну кар’єру під псевдонімом Київстонер.

Також артист знімався у кіно.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він публічно засудив російську агресію. Російські структури внесли його до переліку осіб, яких РФ звинувачує в екстремістській та терористичній діяльності.

Замаху вдалося запобігти

Про затримання підозрюваного у Варшаві стало відомо після операції польської поліції та Агентства внутрішньої безпеки.

Раніше повідомлялося, що 7 серпня польські правоохоронці затримали громадянина Росії, якого підозрюють у підготовці вбивства людини з подвійним громадянством України та США.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що потенційна жертва була «незручною з точки зору режиму» Володимира Путіна.

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За його словами, завдяки роботі польських спецслужб та поліції напад вдалося запобігти в останній момент. В операції також брали участь американські розвідники.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), польський уряд найближчими днями може ухвалити рішення про передавання Україні перехоплювачів для систем Patriot. Схоже, останньою краплею для Варшави стало падіння російської крилатої ракети на території Польщі.

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