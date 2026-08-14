Системи Patriot / © ТСН

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Польський уряд найближчими днями може ухвалити рішення про передавання Україні перехоплювачів для систем Patriot. Схоже, останньою краплею для Варшави стало падіння російської крилатої ракети на території Польщі.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

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Польща може передати Україні перехоплювачі для систем Patriot. Про це 13 серпня повідомила заступниця міністра оборони країни Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, полський уряд розглядає відповідну можливість і може ухвалити рішення вже найближчими днями.

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Собковяк-Чарнецька розповіла, що віцепрем’єр-міністр — міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш схиляється до того, щоб погодити передавання перехоплювачів. Це дозволило б Україні збивати російські ракети над своєю територією ще до їхнього можливого входження до повітряного простору Польщі.

Аналітики зазначили, що в ніч проти 30 липня російська крилата ракета Х-101 впала на території сходу Польщі. Водночас випадків падіння російських балістичних ракет на польській території наразі не зафіксовано.

В ISW наголосили, що активніше застосування Росією балістичних ракет може свідчити про розрахунок президента Володимира Путіна на дефіцит перехоплювачів для Patriot в Україні. На думку аналітиків, Москва може використовувати цю проблему як важіль тиску, щоб змусити Київ погодитися на максималістські вимоги Кремля, паралельно затягуючи змістовні переговори та продовжуючи війну.

До слова, Україна та Польща фіналізують угоду про передавання Києву винищувачів МіГ-29 найближчими тижнями в обмін на українські безпілотники та бойові ноу-хау. Переговори пришвидшилися після призначення Рустема Умерова керівником Служби зовнішньої розвідки. Водночас польська сторона зберігає певну пересторогу щодо можливих затримок чи невиконання контрактів українськими виробниками у разі критичної ситуації на фронті.

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