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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Принцеса Беатріс сходила на прощання з ексбойфрендом її матері Сари Фергюсон

Принцеса Беатріс була помічена сьогодні на поминальній службі в церкві Святого Джеймса в Севенгемптоні, присвяченій пам'яті Падді Макнеллі, з яким колись перебувала у стосунках мати принцеси – Сара Фергюсон.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс / © Associated Press

38-річна принцеса була помічена у церкві Святого Джеймса в Севенгемптоні, Свіндон, на поминальній службі, а фотографії Беатріс опублікував журнал Hello!.

Вважається, що вона представляла інтереси своєї матері Сари Фергюсон, яка залишалася близькою подругою Педді після їхніх стосунків у 1980-х роках, але яка останніми місяцями вела досить замкнутий спосіб життя і перебуває зараз у Швейцарії.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

Беатріс була одягнена в темну сукню міді, туфлі на підборах, а в руках несла сумку, волосся принцеси було розпущене, а макіяж на обличчі був досить скромним.

Невеликий похорон відбувся у вузькому колі сім'ї за містом. Передбачається, що Беатріс прибула на похорон приватною дорогою із сусіднього маєтку, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці не супроводжував дружину.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Нагадаємо, у липні 2026 року стало відомо, що Падді Макнеллі помер у віці 88 років. Він був багатим магнатом із досвідом роботи автогонщиком. З Сарою Фергюсон вони підтримували зв'язок до останнього дня його життя.

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