Принцеса Беатріс сходила на прощання з ексбойфрендом її матері Сари Фергюсон

Принцеса Беатріс / © Associated Press

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38-річна принцеса була помічена у церкві Святого Джеймса в Севенгемптоні, Свіндон, на поминальній службі, а фотографії Беатріс опублікував журнал Hello!.

Вважається, що вона представляла інтереси своєї матері Сари Фергюсон, яка залишалася близькою подругою Педді після їхніх стосунків у 1980-х роках, але яка останніми місяцями вела досить замкнутий спосіб життя і перебуває зараз у Швейцарії.

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Сара Фергюсон / © Associated Press

Беатріс була одягнена в темну сукню міді, туфлі на підборах, а в руках несла сумку, волосся принцеси було розпущене, а макіяж на обличчі був досить скромним.

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Невеликий похорон відбувся у вузькому колі сім'ї за містом. Передбачається, що Беатріс прибула на похорон приватною дорогою із сусіднього маєтку, її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці не супроводжував дружину.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці / © Getty Images

Нагадаємо, у липні 2026 року стало відомо, що Падді Макнеллі помер у віці 88 років. Він був багатим магнатом із досвідом роботи автогонщиком. З Сарою Фергюсон вони підтримували зв'язок до останнього дня його життя.

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