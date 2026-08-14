Полиция Польши

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Известный украинский блогер и рэпер Слевин Дадян, которого также знают под псевдонимом Киевстонер, мог стать целью российского наемного убийцы во время пребывания в Польше.

Об этом сообщает польское издание RMF24, ссылаясь на информацию своего журналиста Кшиштофа Засады.

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По данным журналиста, задержанный в Варшаве россиянин, который, по версии польских правоохранительных органов, был завербован спецслужбами РФ, получил задание ликвидировать украинца, имеющего также американское гражданство.

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В России обвиняют в помощи с дронами

Как отмечает RMF24, настоящее имя Слевина Дадяна — Альберт Васильев. По информации польского журналиста, российская ФСБ обвиняла его в контроле и управлении логистикой поставок беспилотников в Московскую область.

Российская сторона утверждает, что эти дроны могли использоваться для атак на стратегические объекты в Москве и ее окрестностях. По версии РФ, беспилотники якобы перевозились контрабандой из Словакии через Польшу и Беларусь. Сам музыкант эти обвинения отрицает.

Кто такой Киевстонер

Слевин Дадян стал известен благодаря коротким юмористическим видео в интернете. Он был одним из основателей популярной украинской группы «Грибы», а впоследствии начал сольную карьеру под псевдонимом «Киевстонер».

Кроме того, артист снимался в кино.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину он публично осудил российскую агрессию. Российские власти включили его в список лиц, которых РФ обвиняет в экстремистской и террористической деятельности.

Покушение удалось предотвратить

О задержании подозреваемого в Варшаве стало известно после операции польской полиции и Агентства внутренней безопасности.

Ранее сообщалось, что 7 августа польские правоохранительные органы задержали гражданина России, подозреваемого в подготовке убийства человека с двойным гражданством Украины и США.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что потенциальная жертва была «неудобной с точки зрения режима» Владимира Путина.

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По его словам, благодаря работе польских спецслужб и полиции нападение удалось предотвратить в последний момент. В операции также принимали участие американские разведчики.

Напомним, по информации аналитиков Института изучения войны (ISW), польское правительство в ближайшие дни может принять решение о передаче Украине перехватчиков для систем Patriot. Похоже, последней каплей для Варшавы стало падение российской крылатой ракеты на территории Польши.

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