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Российский киллер в Варшаве должен был ликвидировать известного украинского артиста — СМИ
Россиянин, завербованный спецслужбами РФ, получил в Польше задание ликвидировать украинца, имеющего также американское гражданство.
Известный украинский блогер и рэпер Слевин Дадян, которого также знают под псевдонимом Киевстонер, мог стать целью российского наемного убийцы во время пребывания в Польше.
Об этом сообщает польское издание RMF24, ссылаясь на информацию своего журналиста Кшиштофа Засады.
По данным журналиста, задержанный в Варшаве россиянин, который, по версии польских правоохранительных органов, был завербован спецслужбами РФ, получил задание ликвидировать украинца, имеющего также американское гражданство.
В России обвиняют в помощи с дронами
Как отмечает RMF24, настоящее имя Слевина Дадяна — Альберт Васильев. По информации польского журналиста, российская ФСБ обвиняла его в контроле и управлении логистикой поставок беспилотников в Московскую область.
Российская сторона утверждает, что эти дроны могли использоваться для атак на стратегические объекты в Москве и ее окрестностях. По версии РФ, беспилотники якобы перевозились контрабандой из Словакии через Польшу и Беларусь. Сам музыкант эти обвинения отрицает.
Кто такой Киевстонер
Слевин Дадян стал известен благодаря коротким юмористическим видео в интернете. Он был одним из основателей популярной украинской группы «Грибы», а впоследствии начал сольную карьеру под псевдонимом «Киевстонер».
Кроме того, артист снимался в кино.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину он публично осудил российскую агрессию. Российские власти включили его в список лиц, которых РФ обвиняет в экстремистской и террористической деятельности.
Покушение удалось предотвратить
О задержании подозреваемого в Варшаве стало известно после операции польской полиции и Агентства внутренней безопасности.
Ранее сообщалось, что 7 августа польские правоохранительные органы задержали гражданина России, подозреваемого в подготовке убийства человека с двойным гражданством Украины и США.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что потенциальная жертва была «неудобной с точки зрения режима» Владимира Путина.
По его словам, благодаря работе польских спецслужб и полиции нападение удалось предотвратить в последний момент. В операции также принимали участие американские разведчики.
Напомним, по информации аналитиков Института изучения войны (ISW), польское правительство в ближайшие дни может принять решение о передаче Украине перехватчиков для систем Patriot. Похоже, последней каплей для Варшавы стало падение российской крылатой ракеты на территории Польши.