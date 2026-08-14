Матильда и Филипп / © Associated Press

Реклама

Старинная вуаль из брюссельского кружева — семейная реликвия королевской семьи Бельгии, которая передается из поколения в поколение и украшает образ невест уже десятки лет. Её история тесно связана с Паолой Руффо ди Калабрия — итальянской аристократкой, которая в 1959 году стала женой бельгийского принца Альберта, будущего короля Бельгии.

Паола / © Getty Images

История вуали уходит корнями в XIX век и связана с бельгийской семьей Моссельман дю Шенуа, к которой принадлежала бабушка Паолы. Вуаль покрывала также голову матери, тёток и старших сестёр невесты, а спустя 25 лет её надела её дочь — принцесса Астрид — в день своей свадьбы в 1984 году.

Реклама

Астрид / © Getty Images

Затем настала очередь Матильды, которая в 1999 году вышла замуж за наследника престола принца Филиппа.

Реклама

Матильда / © Associated Press

В 2003 году вуаль вновь вернулась в королевскую семью — её надела принцесса Клэр, супруга принца Лорана, младшего сына Паолы и Альберта.

Клэр / © Getty Images

А в 2022 году история повторилась. Вуаль надела принцесса Мария Лаура, дочь Астрид и внучка Паолы.

Мария Лаура / © Getty Images

Новости партнеров