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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды и мода
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92
Время на прочтение
1 мин

Одна вуаль — пять невест-принцесс: история семейной реликвии бельгийской королевской семьи

Тонкая кружевная реликвия передавалась из поколения в поколение и каждый раз становилась частью новой свадебной истории, сохраняя память о тех, кто носил её до них.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Матильда и Филипп

Матильда и Филипп / © Associated Press

Старинная вуаль из брюссельского кружева — семейная реликвия королевской семьи Бельгии, которая передается из поколения в поколение и украшает образ невест уже десятки лет. Её история тесно связана с Паолой Руффо ди Калабрия — итальянской аристократкой, которая в 1959 году стала женой бельгийского принца Альберта, будущего короля Бельгии.

Паола / © Getty Images

Паола / © Getty Images

История вуали уходит корнями в XIX век и связана с бельгийской семьей Моссельман дю Шенуа, к которой принадлежала бабушка Паолы. Вуаль покрывала также голову матери, тёток и старших сестёр невесты, а спустя 25 лет её надела её дочь — принцесса Астрид — в день своей свадьбы в 1984 году.

Астрид / © Getty Images

Астрид / © Getty Images

Затем настала очередь Матильды, которая в 1999 году вышла замуж за наследника престола принца Филиппа.

Матильда / © Associated Press

Матильда / © Associated Press

В 2003 году вуаль вновь вернулась в королевскую семью — её надела принцесса Клэр, супруга принца Лорана, младшего сына Паолы и Альберта.

Клэр / © Getty Images

Клэр / © Getty Images

А в 2022 году история повторилась. Вуаль надела принцесса Мария Лаура, дочь Астрид и внучка Паолы.

Мария Лаура / © Getty Images

Мария Лаура / © Getty Images

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