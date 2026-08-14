Пение вместо лекарства: как необычная терапия помогает бороться с редким расстройством пищеварения.

Редкое заболевание с отрыжкой может лечиться пением / © pexels.com

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Люди с редким расстройством , вызывающим неконтролируемую и чрезмерную отрыжку, могут извлечь пользу из очень неожиданного метода лечения вокалом. Новое исследование показывает, что такой подход может стать более интересной и действенной альтернативой стандартному диафрагмальному дыханию.

О том, как работает эта необычная терапия и почему все эксперты разделяют оптимизм авторов эксперимента, пишет Live Science.

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Необычная природа расстройства

Это специфическое состояние называется супрагастральной отрыжкой и кардинально отличается от обычного физиологического процесса. Вместо того чтобы высвобождать накопленный в желудке воздух, пациенты с этим расстройством очень быстро втягивают его в пищевод, а затем сразу выталкивают обратно.

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Супрагастральная отрыжка считается поведенческим расстройством, ведь это своеобразный заученный рефлекс. Обычно он возникает тогда, когда человек испытывает дискомфорт в животе или симптомы рефлюкса и внезапно обнаруживает, что глотание воздуха приносит временное облегчение, после чего действие повторяется, пока не превратится в стойкую привычку.

Хотя в общей популяции это состояние встречается редко, оно становится патологическим, когда начинает существенно ухудшать качество жизни человека. Для лечения врачи обычно сочетают специальные дыхательные техники с когнитивно-поведенческой терапией, чтобы устранить психологические триггеры этой изнурительной привычки.

Эксперимент с китайскими народными песнями

В новом исследовании приняли участие 72 пациента из двух больниц в Китае, которым диагностировали супрагастральную отрыжку. Ученые разделили участников на две группы: одни в течение недели занимались структурированной вокальной терапией, другие выполняли классические упражнения на глубокое диафрагмальное дыхание.

Певческая терапия состояла из пятиминутных сеансов трижды в день, во время которых пациенты исполняли народные песни под аккомпанемент музыкальных инструментов. В обеих группах участники пытались достичь громкости в 80 децибелов – это примерно соответствует уровню шума работающего кухонного блендера.

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Результаты оказались весьма неожиданными: уже через неделю почти 72% людей из «поющей» группы сократили частоту отрыжки не менее вдвое, тогда как в группе дыхания этот показатель составил всего 39%. Вокальная терапия также обеспечила участникам лучшее настроение и значительное повышение общего качества жизни сразу после завершения лечения.

Скептицизм и критика со стороны врачей

Несмотря на обнадеживающие цифры, далеко не все специалисты уверены в действенности такого лечения. Гастроэнтеролог из Лондонского университета королевы Марии доктор Даниэль Сифрим выразил серьезные сомнения, действительно ли всем 72 участникам эксперимента поставили правильный и точный диагноз.

Эксперт подчеркнул, что отличить супрагастральную отрыжку от обычной желудочной крайне сложно только на основе опроса пациентов. По его словам, единственный способ быть полностью уверен — это измерить показатели с помощью метода импедансометрии, позволяющего объективно отследить движение воздуха в пищеводе, но в этом исследовании такой аппаратуры не использовали.

«Есть два компонента лечения. Один – когнитивный, а другой – поведенческий. Пение влияет только на поведенческий компонент, модифицируя работу диафрагмы», – объяснил Сифрим.

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По мнению британского врача, важнейшим аспектом лечения остается работа с психологическим триггером, который в первую очередь заставляет человека глотать воздух. Однако авторы исследования считают, что их работа все равно открывает новое и интересное направление для дальнейшего изучения этого редкого расстройства.

Напомним, урчание в животе не всегда означает, что пора поесть. Характерные звуки могут возникать даже после сытного приема пищи, а иногда сопровождать определенные нарушения пищеварения.

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