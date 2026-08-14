Пляжи заполонили скаты: тысячи людей получают опасные уколы

Скат. Иллюстративное изображение / © Pixabay

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На некоторых пляжах Калифорнии (США) резко возросло количество случаев, когда отдыхающие получают болезненные уколы от скатов. По данным спасателей, в популярных прибрежных районах количество таких инцидентов уже вдвое превысило показатели прошлого года.

Об этом пишет издание Gizmodo, ссылаясь на данные Associated Press.

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Больше всего случаев фиксируется на пляжах Болс-Чика и Хантингтона. Там в этом году зарегистрировано более 3100 нападений скатов, тогда как за аналогичный период 2025 года их было примерно вдвое меньше.

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В Сан-Диего за первые шесть месяцев 2026 года было зафиксировано более 900 таких инцидентов — больше, чем за первое полугодие любого из предыдущих пяти лет.

Скаты буквально покрывают морское дно

Морские биологи связывают эту необычную активность с морской тепловой волной. Потепление воды создало благоприятные условия для круглых скатов Urobatis halleri, которые переместились ближе к пляжам и массово скапливаются на мелководье.

«Их может быть так много, что они буквально устилают дно, словно ковром, — песка просто не видно», — пояснил морской биолог Крис Лоу из Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич.

Скаты, как правило, не нападают на людей намеренно. Опасность возникает, когда отдыхающий случайно наступает на животное, замаскированное в песке, после чего оно защищается с помощью хвостового жала.

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Отдыхающих призывают «шаркать» ногами

Чтобы снизить риск укола, специалисты советуют на мелководье не топать ногами, а скользить ими по песку. Такой способ передвижения называют stingray shuffle — «шагание скатов».

Если же человек получил укол, рекомендуется обратиться за медицинской помощью, особенно в случае затрудненного дыхания, тошноты, крапивницы или других признаков аллергической реакции.

У скатов играют важную роль в экосистеме

Несмотря на резкое увеличение числа инцидентов, биологи отмечают, что скаты являются важной частью морской экосистемы. Роясь в песке в поисках моллюсков, червей и других мелких организмов, они перемешивают и аэрируют донные отложения.

На рост их численности, по данным исследователей, влияет не только потепление океана. Среди прочих факторов называют сокращение популяций крупных хищников — акул, гигантского морского окуня и морских львов.

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По словам Криса Лоу, в целом спасатели Южной Калифорнии могут за год оказать помощь до 10 тысяч человек, пострадавших от скатов.

Напомним, ранее сообщалось, что климатическое явление Эль-Ниньо, вызывающее аномальное потепление воды в Тихом океане, может привести к появлению у побережья США опасных морских животных, в частности крупных белых акул и чрезвычайно ядовитых морских змей.

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