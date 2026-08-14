На какие коммунальные услуги участники боевых действий могут получить скидку 75%

Льготы для УБД

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Украинское законодательство предусматривает ряд социальных гарантий для военнослужащих и ветеранов. В частности, согласно статье 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участники боевых действий имеют законное право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как разъясняет Пенсионный фонд Украины, эта государственная поддержка распространяется не только на самого льготника, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним.

На какие услуги распространяется скидка

Скидка 75 процентов предоставляется на жилье и коммунальные услуги в пределах четко определенных норм.

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Когда речь идет о плате за пользование жильем, скидка распространяется на 21 квадратный метр общей площади на каждого человека, постоянно проживающего в помещении и имеющего право на скидку, а также дополнительно на 10,5 квадратного метра на всю семью.

Такая же скидка действует на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на поставки газа, электроэнергии, водоснабжения и водоотвода, вывоз мусора, а также на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд. Все услуги оплачиваются со скидкой исключительно в пределах определенных норм потребления.

Для семей ветеранов войны и жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц и использующих природный газ для индивидуального отопления, норма составляет 42 квадратных метра отапливаемой площади на одного человека, имеющего право на скидку, и дополнительно 21 квадратный метр на семью.

Кроме того, участники боевых действий имеют право на 75 процентов скидки стоимости печного бытового топлива, в том числе жидкого. Она предоставляется в пределах минимальных норм обеспечения и предельного показателя стоимости для лиц, проживающих в домах, не имеющих другого вида отопления.

Кто из членов семьи имеет право на льготы

Государственная поддержка распространяется на близких родственников, зарегистрированных и проживающих вместе с ветераном. Согласно разъяснениям профильных ведомств, к таким членам семьи относятся:

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жена или муж;

несовершеннолетние дети младше 18 лет;

совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы, ухаживает за ним и не состоит в браке;

лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает с ним.

Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются лица, совместно проживающие, ведущие совместное хозяйство и имеющие взаимные права и обязанности, что служит правовой основой для предоставления социальных гарантий.

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