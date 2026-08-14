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На какие коммунальные услуги участники боевых действий могут получить скидку 75%
УБД и члены их семей имеют право на льготы на коммунальные услуги.
Украинское законодательство предусматривает ряд социальных гарантий для военнослужащих и ветеранов. В частности, согласно статье 12 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», участники боевых действий имеют законное право на 75-процентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как разъясняет Пенсионный фонд Украины, эта государственная поддержка распространяется не только на самого льготника, но и на членов его семьи, проживающих вместе с ним.
На какие услуги распространяется скидка
Скидка 75 процентов предоставляется на жилье и коммунальные услуги в пределах четко определенных норм.
Когда речь идет о плате за пользование жильем, скидка распространяется на 21 квадратный метр общей площади на каждого человека, постоянно проживающего в помещении и имеющего право на скидку, а также дополнительно на 10,5 квадратного метра на всю семью.
Такая же скидка действует на жилищно-коммунальные услуги, в частности, на поставки газа, электроэнергии, водоснабжения и водоотвода, вывоз мусора, а также на сжиженный баллонный газ для бытовых нужд. Все услуги оплачиваются со скидкой исключительно в пределах определенных норм потребления.
Для семей ветеранов войны и жертв нацистских преследований, состоящих только из нетрудоспособных лиц и использующих природный газ для индивидуального отопления, норма составляет 42 квадратных метра отапливаемой площади на одного человека, имеющего право на скидку, и дополнительно 21 квадратный метр на семью.
Кроме того, участники боевых действий имеют право на 75 процентов скидки стоимости печного бытового топлива, в том числе жидкого. Она предоставляется в пределах минимальных норм обеспечения и предельного показателя стоимости для лиц, проживающих в домах, не имеющих другого вида отопления.
Кто из членов семьи имеет право на льготы
Государственная поддержка распространяется на близких родственников, зарегистрированных и проживающих вместе с ветераном. Согласно разъяснениям профильных ведомств, к таким членам семьи относятся:
жена или муж;
несовершеннолетние дети младше 18 лет;
совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью с детства I или II группы или с инвалидностью I группы;
нетрудоспособные родители;
лицо, которое проживающее вместе с лицом с инвалидностью в результате войны I группы, ухаживает за ним и не состоит в браке;
лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает с ним.
Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, членами семьи считаются лица, совместно проживающие, ведущие совместное хозяйство и имеющие взаимные права и обязанности, что служит правовой основой для предоставления социальных гарантий.