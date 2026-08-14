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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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"В холод птицы летят в горящие края": Минобороны Украины анонсировало зимние удары по России

В Минобороны сделали загадочное предупреждение России.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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ВСУ

ВСУ

Министерство обороны Украины намекнуло на зимние удары по территории России. В ведомстве опубликовали краткое предостережение и отметили, что зима будет «жаркой» для россиян.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

«Зима будет жаркой», — написали в Минобороны.

Также в сообщении ведомства отметили: «В холод птицы летят в горящие края».

/ © Минобороны Украины

© Минобороны Украины

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Напомним, в Кремле пожаловались, что США помогают Украине наносить удары по территории России. У них есть соответствующие данные. Москва уже передала Вашингтону запрос относительно поставок оружия Киеву и ждет ответа.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Украина применила собственные ракеты-дроны «Паляница», крылатые ракеты «Нептун» и морские безэкипажные системы.

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