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- Украина
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"В холод птицы летят в горящие края": Минобороны Украины анонсировало зимние удары по России
В Минобороны сделали загадочное предупреждение России.
Министерство обороны Украины намекнуло на зимние удары по территории России. В ведомстве опубликовали краткое предостережение и отметили, что зима будет «жаркой» для россиян.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
«Зима будет жаркой», — написали в Минобороны.
Также в сообщении ведомства отметили: «В холод птицы летят в горящие края».
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Кремле пожаловались, что США помогают Украине наносить удары по территории России. У них есть соответствующие данные. Москва уже передала Вашингтону запрос относительно поставок оружия Киеву и ждет ответа.
В то же время Владимир Зеленский сообщил, что Украина применила собственные ракеты-дроны «Паляница», крылатые ракеты «Нептун» и морские безэкипажные системы.