РФ отвергла перемирие и открыто пригрозила Украине холодом и блэкаутом зимой

Блекаут в Украине / © ТСН

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Министерство обороны России цинично и открыто пригрозило заморозить Украину зимой. В ЦПД отреагировали и ответили, что это обернется «зеркалом» для самих россиян.

Утром 14 августа ведомство страны-агрессора опубликовало соответствующее сообщение.

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Минобороны РФ публично заявило об усилении ударов по энергосистеме Украины зимой. Российское ведомство распространило фото с «Шахедом», на котором написало: «Как снег на голову». Сообщение подписали: «Зимой вам будет "заморозка"», намекая, что ни российские власти, ни высшее военное руководство не собираются соглашаться на замораживание войны, о чем раньше просила Украина.

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Таким образом, РФ отвергла мирные предложения Киева и озвучила новые угрозы.

Скрин сообщения по ТГ-каналу Минобороны РФ. Фото: Telegram

В ЦПД пообещали отреагировать «зеркальным» ответом

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отреагировал и пообещал «зеркальный» ответ.

«Там российское минубийств выставило фоточку "шахеда" и пообещало "заморозку". Я бы тоже мог выставить там кусочек фото баллистики или какого-то нашего дрона и тоже что-то такое написать. Но зачем, если минобороны России таким образом и так обратилось к россиянам», — написал он.

Он предупредил россиян, что они также будут зимой без света и отопления.

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«Теперь россияне могут знать, благодаря кому у них зимой не будет света, у некоторых и тепла, вместе с горючим. Все благодаря минобороны России. Зеркало всегда работает. Что посеешь — то и пожнешь», — подчеркнул Коваленко.

РФ планирует атаки по энергетике Украины — последние новости

Напомним, по данным ISW, Россия планирует начать масштабную ударную кампанию по энергетической инфраструктуре Украины в ближайшее время. По информации аналитиков, первой целью станет Киев.

Между тем, в Британии призвали партнеров Украины к увеличению поставок ракет для систем противовоздушной обороны перед зимним периодом. Такое заявление сделал министр обороны Великобритании Вес Стритинг.

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