Попри тиск США: Індія рекордно збільшила залежність від російської нафти

Експорт нафти РФ до Індії / © ТСН

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Індія у липні зафіксувала новий рекорд за часткою російської нафти у своєму імпорті. На російську сировину припало 50,83% усіх закупівель країни — близько 2,47 млн барелів на добу.

Про це повідомляє Reuters.

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Порівняно з липнем минулого року імпорт російської нафти до Індії збільшився на 62,4%. Водночас у місячному вимірі показник скоротився на 4,8%. У червні Індія закуповувала рекордні 2,6 млн барелів російської нафти на добу.

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На початку року індійські нафтопереробні компанії, навпаки, почали зменшувати обсяги закупівель російської сировини. Таким чином вони прагнули уникнути підвищених мит США, тоді як Нью-Делі вів із Вашингтоном переговори щодо торговельної угоди.

Згодом ситуація змінилася через перебої з постачаннями нафти з Близького Сходу, спричинені війною з Іраном. Через це індійські НПЗ були змушені продовжити купувати російську сировину.

Водночас подальші обсяги імпорту російської нафти Індією залишаються під питанням. Це пов’язано із законопроєктом, схваленим Сенатом США. Документ передбачає запровадження 100% мита для покупців російської нафти. Водночас Палата представників США поки не підтримала цю ініціативу.

Росія також збільшила свою частку в індійському нафтовому імпорті за перші чотири місяці фінансового року, який розпочався у квітні. За цей період показник сягнув 43,25%, а середній обсяг поставок перевищував 2 млн барелів на добу. Для порівняння, роком раніше частка РФ становила близько 37%.

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Основною причиною збільшення російських поставок стало скорочення імпорту з Близького Сходу. У період із квітня до липня частка близькосхідної нафти в імпорті Індії зменшилася приблизно до 30%. Роком раніше цей показник становив 43%.

Паралельно Індія наростила закупівлі сировини з країн Латинської Америки. Їхня частка в імпорті збільшилася з 3,5% до 12,7%. Найбільше цьому сприяли поставки з Бразилії та Венесуели.

При цьому Індія залишається залежною від закордонних поставок. Понад 90% потреб країни у сирій нафті забезпечується за рахунок імпорту. У період із квітня до липня Росія залишалася найбільшим постачальником нафти для індійського ринку.

Другу позицію за обсягами поставок посіли Об’єднані Арабські Емірати, які випередили Ірак. ОАЕ змогли збільшити продажі завдяки тому, що пропонували індійським нафтопереробним компаніям значні обсяги сировини через спотові тендери. Ще торік Емірати посідали лише четверте місце серед найбільших постачальників нафти до Індії.

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Раніше повідомлялося, що Росія використовує індійські ланцюги постачання, щоб отримувати західну електроніку, високоточні прилади та інші товари, які можуть застосовуватися у військовому виробництві.

Ми раніше інформували, що МЗС Індії підтвердило загибель чотирьох своїх громадян унаслідок російського ракетного удару по цивільному судну GOLDEN LEO, яке вийшло з порту Одеси після завантаження зерном.

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