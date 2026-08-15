Несмотря на давление США: Индия рекордно увеличила зависимость от российской нефти

Экспорт нефти РФ в Индию / © ТСН

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Индия в июле зафиксировала новый рекорд по доле российской нефти в своем импорте. На российское сырье пришлось 50,83% всех закупок страны — около 2,47 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает Reuters.

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По сравнению с июлем прошлого года, импорт российской нефти в Индию увеличился на 62,4%. В то же время в месячном измерении показатель сократился на 4,8%. В июне Индия закупала рекордные 2,6 млн баррелей российской нефти в сутки.

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В начале года индийские нефтеперерабатывающие компании, напротив, начали уменьшать объемы закупок российского сырья. Таким образом они стремились избежать повышенных пошлин США, в то время как Нью-Дели вел с Вашингтоном переговоры по торговому соглашению.

Впоследствии ситуация изменилась из-за перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока, вызванных войной с Ираном. Поэтому индийские НПЗ были вынуждены продолжить покупать российское сырье.

В то же время, дальнейшие объемы импорта российской нефти Индией остаются под вопросом. Это связано с законопроектом, одобренным Сенатом США. Документ предусматривает введение 100% пошлин для покупателей российской нефти. В то же время, Палата представителей США пока не поддержала эту инициативу.

Россия также увеличила свою долю в индийском нефтяном импорте за первые четыре месяца финансового года, начавшегося в апреле. За этот период показатель составил 43,25%, а средний объем поставок превышал 2 млн баррелей в сутки. Для сравнения, годом ранее доля РФ составила около 37%.

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Основной причиной увеличения российских поставок явилось сокращение импорта с Ближнего Востока. В период с апреля по июль доля ближневосточной нефти в импорте Индии уменьшилась примерно до 30%. Годом ранее этот показатель составил 43%.

Параллельно Индия нарастила закупки сырья из стран Латинской Америки. Их доля в импорте увеличилась с 3,5 до 12,7%. Более всего этому способствовали поставки из Бразилии и Венесуэлы.

При этом Индия остается зависимой от заграничных поставок. Более 90% потребностей страны в сырой нефти обеспечивается за счет импорта. В период с апреля по июль Россия оставалась крупнейшим поставщиком нефти для индийского рынка.

Вторую позицию по объемам поставок заняли опередившие Ирак Объединенные Арабские Эмираты. ОАЭ смогли увеличить продажи благодаря тому, что предлагали индийским нефтеперерабатывающим компаниям значительные объемы сырья из-за спотовых тендеров. Еще в прошлом году Эмираты занимали лишь четвёртое место среди крупнейших поставщиков нефти в Индию.

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Ранее сообщалось, что Россия использует индийские цепи поставок, чтобы получать западную электронику, высокоточные приборы и другие товары, которые могут применяться в военном производстве.

Мы ранее информировали, что МИД Индии подтвердил гибель четырех своих граждан в результате российского ракетного удара по гражданскому судну GOLDEN LEO, вышедшему из порта Одессы после загрузки зерном.

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