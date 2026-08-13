Астрологиня назвала знаки зодіаку, які частіше за інших хворіють на простудні захворювання

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Проте у кожного стосунки з вірусами та застудою складаються по-різному: так, якщо одні постійно хворіють, то інші стикаються з ними рідко.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, представники яких частіше за інших хворіють на простудні захворювання.

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Близнята

Близнята схильні до захворювань, пов’язаних із органами дихання загалом, і до застуди — зокрема. За найменшого натяку на переохолодження організму — навіть якщо це був банальний протяг — у них починає боліти горло, і це минає лише у разі лікування антибіотиками — інших засобів представники цього знака не визнають.

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Телець

Тельці завдяки своїй любові до зручності та комфорту — це розпещені істоти, чутливі до холоду в будь-якому його вияві та в будь-яку пору року. Неважливо, чи вип’ють вони склянку прохолодної води, чи потраплять під струмінь холодного повітря з кондиціонера, це не мине для них безслідно — вони обов’язково опиняться на лікарняному щонайменше на тиждень.

Терези

Терези — великі шанувальники світських заходів, які дають їм можливість блищати, справляючи на оточення незабутнє враження, та спілкуватися з людьми, які їх цікавлять. Оскільки на таких зустрічах завжди багато людей, то й інфекції там поширюються миттєво — не дивно, що вони легко «нападають» на ослаблений імунітет.

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