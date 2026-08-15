П’яний 16-річний водій збив вагітну жінку: деталі смертельної ДТП на Рівненщині

На Рівненщині 16-річний водій збив вагітну жінку

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У Рівненській області сталася смертельна ДТП за участю неповнолітнього водія. Під колесами легковика опинилася 26-річна вагітна жінка. Вона померла у лікарні, врятувати її дитину також не вдалося.

Про це повідомила поліція Рівненської області.

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Трагедія сталася пізно ввечері 14 серпня у селі Морочне Зарічненської громади. Близько 23:00 на вулиці Центральній автомобіль ВАЗ наїхав на місцеву жительку.

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За попередніми даними слідства, за кермом легковика перебував 16-річний житель села Локниця. У цей час 26-річна жінка йшла ґрунтовим узбіччям дороги в попутному напрямку.

Внаслідок наїзду пішохідка зазнала травм. Її госпіталізували до лікарні, однак медики не змогли врятувати постраждалу — від отриманих травм вона померла. У поліції уточнили, що жінка перебувала на 37-му тижні вагітності. Врятувати її дитину також не вдалося.

Правоохоронці перевірили неповнолітнього водія на стан алкогольного сп’яніння. За даними поліції, прилад Драгер показав 1,9 проміле.

Неповнолітнього затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наразі правоохоронці вирішують питання про повідомлення йому про підозру.

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«За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого слідчий розпочав досудове розслідування за ч.3 ст.286-1 КК України», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 серпня на Житомирському шосе у Києві сталася масштабна ДТП з фатальними наслідками. Унаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинула молода жінка та дворічна дитина.

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