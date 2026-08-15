У Конотопі вибухнув невідомий предмет: постраждали 7-річний хлопчик та його мама

Конотоп

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У Конотопі на Сумщині внаслідок вибуху невідомого предмета травмувалися 7-річний хлопчик та його 26-річна мати. Дитина знайшла небезпечний предмет і принесла його додому, після чого той вибухнув.

Про це повідомляє Поліція Сумської області.

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За попередніми даними, хлопчик необережно поводився зі знахідкою, коли стався вибух. Жінка отримала тілесні ушкодження, а дитині також знадобилася медична допомога. Після огляду медиками обох постраждалих відпустили додому.

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На місці працювали слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські. Залишки вибухонебезпечного предмета вилучили для подальшого дослідження.

Поліція закликає батьків регулярно нагадувати дітям про правила мінної безпеки. Незнайомі предмети, уламки боєприпасів, гранати, запали та інші підозрілі знахідки не можна чіпати, підіймати, переносити, розбирати або приносити додому.

Якщо ви виявили потенційно небезпечний предмет, потрібно відійти на безпечну відстань, попередити інших людей і повідомити про знахідку за номерами 102 або 101.

Нагадаємо, російські війська вранці 10 липня атакували Конотоп на Сумщині безпілотниками. Один із ударів припав на центр міста — пошкоджено школу, лікарню та котельні, також поранено 70-річного чоловіка.

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