Білий наліт і затхлий запах після прання: більшість робить цю помилку з кількістю прального засобу

Прання / © Freepik

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Пральна машина закінчила цикл, футболка виглядає чистою, але пахне різко або має білий слід на тканині. У такій ситуації додаткова порція порошку чи гелю не посилить чистоту: якщо засобу забагато, машина може не встигнути повністю його виполоскати. Орієнтуйтеся на дозу з упаковки для свого завантаження, а не на бажання «додати про всяк випадок».

Як зрозуміти, що засобу забагато

Першими сигналами стають не лише сліди на одязі. Усередині барабана або лотка може з’явитися слизький наліт, а сама пральна машина почати пахнути затхлим. Такі ознаки означають, що залишки мийного засобу накопичуються на поверхнях і в системі, замість того щоб вийти з водою.

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Схожі симптоми часто сприймають як доказ недостатньої кількості порошку. Насправді варто спершу перевірити дозування та стан самої техніки.

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Скільки прального засобу сипати

Точну кількість визначають не «на око», а за інструкцією на упаковці та рекомендаціями для конкретної машини. Врахуйте щонайменше три обставини:

розмір завантаження;

наскільки забруднений одяг;

тип пральної машини й засобу.

Для невеликого завантаження не потрібна доза, розрахована на повний барабан (повна мірна ложка). Так само дуже брудні речі не дають підстав автоматично насипати вдвічі більше. Спочатку перевірте позначки на пакованні, режим і допустимий рівень завантаження.

Якщо на машині є позначка HE, використовуйте сумісний засіб із низьким піноутворенням і дотримуйтеся його інструкції. Надлишок піни може спричинити додаткові цикли полоскання, а залишки все одно осідатимуть на тканині та деталях пральної машини.

Що змінити в наступному циклі

Відміряйте засіб мірною шкалою або ковпачком, а не додавайте його приблизно. Почніть із дози, вказаної виробником для вашого обсягу білизни та рівня забруднення. Якщо після прання знову залишився білий слід, не збільшуйте кількість порошку — перевірте, чи правильно завантажений барабан і чи підходить засіб для цієї машини.

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Після завершення циклу не залишайте мокрі речі надовго всередині. Вологе середовище та залишки мийних засобів можуть посилювати затхлий запах, тому дверцята між праннями варто залишати трохи прочиненими, якщо це дозволяє інструкція до моделі.

Коли причина може бути не в дозі

Якщо запах не зникає після корекції дозування, огляньте гумове ущільнення дверцят, барабан і лоток для засобу. У цих місцях можуть затримуватися вода, ворсинки та наліт. Регулярне очищення має відповідати інструкції виробника, адже не всі моделі сумісні з однаковими засобами для догляду.

Важливо також вчасно виймати білизну після циклу. Якщо очищення не допомогло, а запах нагадує каналізацію, причина може бути у зливі або підключенні. У такому разі не розбирайте машину самостійно — зверніться до сервісного фахівця.

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