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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Центр України сколихнув землетрус: перші подробиці

Це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні за останні місяці.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4

На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4

Сьогодні, 15 серпня, на Полтавщині у Хорольській громаді зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 кілометри. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

Координати джерела — 49,87° північної широти та 33,19° східної довготи. Місце джерела —Полтавська область, поблизу села Покровська Багачка.

Магнітуда землетрусу становила 2,4 за шкалою Ріхтера, а глибина осередку — 3 км.

Нагадаємо, 7 липня у Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.

17 травня у Полтавській області зафіксували землетрус. Підземні поштовхи були майже не відчутними і не мали наслідків.

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