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Центр України сколихнув землетрус: перші подробиці
Це вже не перший випадок сейсмічної активності в регіоні за останні місяці.
Сьогодні, 15 серпня, на Полтавщині у Хорольській громаді зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 кілометри. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Координати джерела — 49,87° північної широти та 33,19° східної довготи. Місце джерела —Полтавська область, поблизу села Покровська Багачка.
Магнітуда землетрусу становила 2,4 за шкалою Ріхтера, а глибина осередку — 3 км.
Нагадаємо, 7 липня у Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.
17 травня у Полтавській області зафіксували землетрус. Підземні поштовхи були майже не відчутними і не мали наслідків.