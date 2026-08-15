Центр України сколихнув землетрус: перші подробиці

На Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4

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Сьогодні, 15 серпня, на Полтавщині у Хорольській громаді зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 кілометри. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних.

Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.

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Координати джерела — 49,87° північної широти та 33,19° східної довготи. Місце джерела —Полтавська область, поблизу села Покровська Багачка.

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Магнітуда землетрусу становила 2,4 за шкалою Ріхтера, а глибина осередку — 3 км.

Нагадаємо, 7 липня у Полтавській області стався землетрус. Підземні поштовхи зафіксували на території Лохвицької громади, що у Миргородському районі.

17 травня у Полтавській області зафіксували землетрус. Підземні поштовхи були майже не відчутними і не мали наслідків.

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