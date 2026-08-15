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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Центр Украины всколыхнуло землетрясение: первые подробности

Это уже не первый случай сейсмической активности в регионе в последние месяцы.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4

На Полтавщине зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4

Сегодня, 15 августа, в Полтавской области в Хорольской громаде зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Ячейка землетрясения залегала на глубине 3 километра. По классификации землетрясений он относится к неощутимым.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Координаты источника — 49,87 ° северной широты и 33,19 ° восточной долготы. Место источника — Полтавская область, близ села Покровская Багачка.

Магнитуда землетрясения составляла 2,4 по шкале Рихтера, а глубина очага — 3 км.

Напомним, 7 июля в Полтавской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали на территории Лохвицкой громады в Миргородском районе.

17 мая в Полтавской области было зафиксировано землетрясение. Подземные толчки были почти не ощутимы и не имели последствий.

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