Били ракетами "Фламинго": Зеленский подтвердил удар по центру "Роскосмоса" в Самаре

Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар ракетами «Фламинго» по одному из ключевых предприятий Роскосмоса в Самарском регионе РФ и атаку по обстреливающему Украину аэродрому Саваслейка.

В сообщении главы государства сказано, что сегодня есть новые весомые результаты дипстрайков.

Реклама

«В Самарском регионе России поражено одно из ключевых предприятий в составе Роскосмоса — центр „Прогресс“, который занимался, в частности, производством электроники», — отметил он.

Реклама

По данным Зеленского, для удара применялись ракеты «Фламинго». Расстояние от границы Украины — около 900 километров.

Президент заявил, что также «дальнобойные санкции» достигли аэродрома Саваслейка, где базируются носители российских ракет, бьющих по городам и селам Украины.

«Это около 700 км от Украины. Зафиксированы и необходимы нам повреждения нефтяного объекта на территории населенного пункта Усть-Луга. Расстояние — более 800 километров от нашей границы», — говорится в сообщении.

Напомним, в Самаре после атаки произошел пожар на промышленном объекте, который, по данным OSINT-аналитиков, может принадлежать авиазаводу «Авиакор» или ракетно-космическому центру «Прогресс».

Реклама

В частности, отмечалось, что Украина нанесла удар «Фламинго» по ракетно-космическому центру, который производит ракеты-носители Союз-2.1б. Их используют для вывода на орбиту спутников «Рассвет» — российского аналога Starlink.

Новости партнеров