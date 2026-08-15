Песок в почве для вазонов: стоит ли его добавлять / © Credits

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С комнатными растениями всё немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Недостаточно просто купить красивый вазон и поставить его на подоконник. Важны освещение, температура, полив и, конечно же, почва.

Именно здесь у садоводов часто возникает соблазн добавить в готовую почвенную смесь немного песка. Логика понятна, ведь песок ассоциируется с легкостью, хорошим дренажом и пустынными растениями. Однако действительно ли он нужен вашим вазонам, издание Martha Stewart сообщило, что иногда да, но далеко не всегда. Все зависит от растения, типа почвы и самого песка.

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Когда песок действительно нужен

Прежде всего стоит упомянуть те растения, которые буквально созданы для сухой почвы. Кактусы, суккуленты и некоторые австралийские растения хорошо себя чувствуют в песчаных смесях. Для них важно, чтобы вода не застаивалась у корней. Песок помогает смеси быстрее отводить лишнюю влагу, улучшает аэрацию и снижает риск переувлажнения.

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Это особенно актуально для растений, которые не любят «мокрых ног». Однако есть один нюанс: ведь чем быстрее вода проходит через почву, тем внимательнее нужно следить за её влажностью. То есть добавить песок и забыть о растении на неделю — не лучшая стратегия.

Не весь песок одинаково полезен

Это один из ключевых моментов. Следует использовать качественный крупнозернистый песок без примесей почвы, сорняков и потенциальных возбудителей болезней. Очень мелкий песок может вести себя совсем не так, как вы ожидаете, и даже ухудшить структуру смеси.

Поэтому правило простое: если уж добавляете песок, выбирайте именно тот, который предназначен для садоводства, а не берите первый попавшийся из ближайшей песочницы.

Преимущества песка

Главный плюс — дренаж. Песчаная смесь быстрее отводит избыточную воду, а значит, может помочь снизить риск возникновения проблем, связанных с постоянно влажной почвой, в частности корневой гнили. Для суккулентов и некоторых травянистых и древесных растений, например тимьяна и розмарина, это особенно актуально.

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Песок также может оказаться полезным, если ваша готовая почва слишком мелкая, плотная и плохо пропускает воздух. В таком случае специалисты советуют рассматривать его в сочетании с другими структурными компонентами, например, перлитом, корой или крупнозернистым биоуглем.

Недостатки песка

Почва быстрее высыхает. Хороший дренаж — это прекрасно, пока вы не забыли полить растение. Песчаная смесь может терять влагу быстрее, поэтому нужно регулярно проверять состояние почвы и корректировать график полива.

Горшок станет тяжелее. Песок — довольно тяжелый материал. Если добавить его много, большой вазон может стать значительно тяжелее. Для комнатных растений, которые приходится перемещать, это не самый приятный бонус.

Может потребоваться дополнительная подкормка. Песок практически не добавляет органического вещества, поэтому в смеси может быть меньше питательных компонентов. Соответственно, в зависимости от растения, может потребоваться более регулярное использование жидких удобрений вместе с поливом.

Как правильно смешать песок с почвой

Универсальной формулы для всех растений не существует. Следует учитывать сразу четыре момента:

насколько мелкая или плотная ваша почва

размер частиц песка

насколько хороший дренаж вам нужен

какое именно растение вы выращиваете

Один из возможных вариантов смеси — примерно 50% песка, 30% почвы для вазонов и 20% органического материала. Всё нужно хорошо перемешать в большом ведре или контейнере. При необходимости можно добавить небольшое количество органического удобрения.

Но это всего лишь ориентир, а не универсальный рецепт. Для разных растений пропорции могут существенно различаться.

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Лучшая стратегия — эксперимент

Если сомневаетесь, не нужно сразу пересаживать все свои растения в новую песчаную смесь. Приготовьте небольшую порцию и протестируйте её. Посмотрите, как быстро проходит вода, как долго остаётся влажной почва и как реагирует растение.

И важно помнить, что цель не в том, чтобы добавить как можно больше питательных веществ. Главное — создать условия, при которых корни получают достаточно воды, воздуха, света и пространства.

Если у вас есть кактус, суккулент, тимьян, розмарин или растение, которое в природе растет в сухой почве, песчаная смесь может стать отличным решением. Если же у вас есть качественный готовый грунт, который уже обеспечивает хороший баланс между влагоудержанием, дренажем и воздухопроницаемостью, дополнительный песок может оказаться просто ненужным. Иногда лучшее, что можно сделать для растения, — не исправлять то, что уже работает.

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