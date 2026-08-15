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В небе едва не столкнулись два пассажирских самолета с одинаковыми номерами рейсов
Лайнеры двигались навстречу друг другу под одинаковыми номерами и одной радиочастоте. Один борт прибывал в Финикс, а другой в это же время вылетал.
В США авиадиспетчер спас от крушения два пассажирских самолета компании American Airlines, оказавшихся в одном воздушном пространстве с одинаковыми номерами рейсов.
О случае пишет unilad.
Причиной путаницы стала задержка из-за непогоды рейса из Чикаго. Авиакомпания решила отправить из Финикса резервный борт по расписанию, однако ему присвоили тот же номер — 2482.
Лайнеры двигались навстречу друг другу под одинаковыми номерами и одной радиочастоте. Один борт прибывал в Финикс, а другой в это же время вылетал.
Федеральное управление гражданской авиации США и American Airlines уже приступили к расследованию инцидента. Перевозчик заверил, что благодаря профессионализму пилотов и диспетчера, необходимая дистанция между бортами сохранялась на протяжении всего полета.
Напомним, в Техасе разбился ударный вертолет AH-64 Apache. Оба пилота погибли. После падения машины вспыхнул пожар, из-за которого власти начали эвакуацию людей с прилегающей территории.