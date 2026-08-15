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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
115
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 16 августа

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 16 августа?

Луна рассказывает

День, когда количество действий и усилий в любой сфере нашей жизни переходит в качество. Велика вероятность серьезных жизненных перемен, которые станут итогом собственных действий каждого человека.

Луна рекомендует

Приветствуются любые начинания — все они будут обречены на успех, так что важно, не теряя времени на раскачку, приступать к реализации самых сложных и многообещающих проектов. Главное — тщательно продумать все их детали — в самый неожиданный момент какая-то мелочь может испортить все дело.

Луна предостерегает

Нельзя допускать несправедливость по отношению к себе и близким людям — столкнувшись с такой ситуацией, нужно немедленно пресекать любые попытки предвзятости и необъективности. Также не стоит тратить энергию, отпущенную нам в этот день, на выяснение отношений со своими близкими, лучше направить ее на работу — особенно, если она связана с творчеством.

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