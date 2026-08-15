Силы обороны отразили 19 населенных пунктов: в DeepState рассказали об операции

ВСУ держат фронт / © Associated Press

Реклама

Силы обороны Украины деоккупировали от российских захватчиков 19 населенных пунктов Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Соучредитель DeepState Руслан Микула сообщил подробности операции, пишет «Суспільне».

Реклама

По его словам, 19 населенных пунктов ранее были либо полностью оккупированы, либо находились под фактическим контролем российских войск, в то время как украинских военных у них уже не было.

Реклама

В то же время, это не всегда означало полный контроль РФ над всей территорией населенного пункта, отметил Руслан Микула. К примеру, российские военные могли находиться на его окраине, тогда как украинские позиции располагались за пределами села.

«Там как раз 19 населенных пунктов, которые были либо полностью оккупированы, либо противник их контролировал, и наше присутствие там уже не было. Хотя противник мог до конца контролировать населенный пункт. Например, он сидит на восточной окраине, а западная окраина просто пуста. Потому что нашим не выгодно там сидеть. Наши сидели за населенным пунктом», — сказал Микула.

Освобождение территорий в трех областях — что известно

Силы Обороны Украины освободили Зеленый Гай, Новохатское, Грушевское, Толстое, Звезду, Ялту, Поддубное, Мирное, Воскресенко, Январское, Воронное, Терновое, Березовое, Степное, Калиновское, Приволье, Согласие, Рыбное и Красногорское.

Также ВСУ отбросили российские войска в Новопавловке, Новогеоргиевке, Новониколаевке, Новогригоровке, Запорожском и Привольном.

Реклама

В Генштабе сообщили, что территорию трех областей на Александровском направлении удалось деоккупировать благодаря действиям Десантно-штурмовых войск ВСУ, штурмовых и других привлеченных подразделений.

Накануне главнокомандующий ВСУ Михаил Драпат доложил президенту, что с января 2026 года в рамках наступательных действий на Александровском направлении украинские военные вернули контроль над 745 квадратными километрами территории.

Операцию провели в два этапа: первый длился с января по май, а второй — с мая по август. Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Было и пополнение обменного фонда для Украины.

Новости партнеров