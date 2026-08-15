- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 710
- Время на прочтение
- 1 мин
ПриватБанк вернет деньги: кому в течение суток зачислят средства
Из-за технического сбоя клиенты банка сталкивались с проблемами при безналичных расчетах.
ПриватБанк возобновил стабильную работу своих сервисов после технического сбоя, произошедшего утром 15 августа. В течение суток клиентам банка будут возвращены средства, списанные при несостоявшихся транзакциях.
Об этом сообщили на официальной странице банка в Facebook.
«Сервисы ПриватБанка вновь работают в обычном режиме. Технический сбой, который мы наблюдали утром, устранен», — сообщили в финансовом учреждении.
В банке сообщили, что оплата через POS-терминалы уже работает, а онлайн-платежи обрабатываются без задержек. Ранее из-за сбоя клиенты сталкивались с проблемами при безналичных расчетах.
В отдельности ПриватБанк обратил внимание на ситуацию с транзакциями, при которых средства были списаны, но сама оплата не состоялась.
«Эта проблема также решена. Средства поступят на счета клиентов в течение суток», — сообщили в банке.
Таким образом, клиентам, у которых в результате неудачных операций произошло списание средств, не нужно повторно подавать соответствующие запросы: банк заявил, что возврат должен произойти автоматически.
В ПриватБанке также принесли извинения клиентам за неудобства и задержки, связанные с восстановлением работы сервисов.
Напомним, что украинские банки согласовали единые правила финансового мониторинга, которые предусматривают усиленный контроль, новые лимиты и углубленные проверки для отдельных категорий бизнеса.