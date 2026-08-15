ПриватБанк вернет деньги: кому в течение суток зачислят средства

Банковская карта. Иллюстративное изображение / © Национальный банк Украины

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ПриватБанк возобновил стабильную работу своих сервисов после технического сбоя, произошедшего утром 15 августа. В течение суток клиентам банка будут возвращены средства, списанные при несостоявшихся транзакциях.

Об этом сообщили на официальной странице банка в Facebook.

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«Сервисы ПриватБанка вновь работают в обычном режиме. Технический сбой, который мы наблюдали утром, устранен», — сообщили в финансовом учреждении.

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В банке сообщили, что оплата через POS-терминалы уже работает, а онлайн-платежи обрабатываются без задержек. Ранее из-за сбоя клиенты сталкивались с проблемами при безналичных расчетах.

В отдельности ПриватБанк обратил внимание на ситуацию с транзакциями, при которых средства были списаны, но сама оплата не состоялась.

«Эта проблема также решена. Средства поступят на счета клиентов в течение суток», — сообщили в банке.

Таким образом, клиентам, у которых в результате неудачных операций произошло списание средств, не нужно повторно подавать соответствующие запросы: банк заявил, что возврат должен произойти автоматически.

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В ПриватБанке также принесли извинения клиентам за неудобства и задержки, связанные с восстановлением работы сервисов.

Напомним, что украинские банки согласовали единые правила финансового мониторинга, которые предусматривают усиленный контроль, новые лимиты и углубленные проверки для отдельных категорий бизнеса.

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