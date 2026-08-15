Оля Полякова на фоне слухов о политической карьере сделала заявление и публично извинилась за "концлагерь"

Оля Полякова

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Украинская певица Оля Полякова после своего резонансного интервью расставила точки над «і».

На днях контраверсивные размышления звезды стали вирусными. В частности, она подняла тему «концлагеря» в Украине, где «вскоре все будут бояться выдвинуть нос», и проблемы мобилизации, когда «сейчас можно похитить любого человека и никто не вступится».

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Это разделило украинцев на два лагеря. Одни поддержали Олю и начали прогнозировать ей политическое будущее, создавая разный контент в Сети, а другие же наоборот не соглашались. В частности, многие военные напомнили, что употреблять слово «концлагерь» в современном контексте не стоило бы.

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Полякова сразу дала понять, что связывать свою жизнь с политикой не собирается. Она подчеркнула, что все эти слухи только «больная фантазия» других.

Оля Полякова / © maidan.ru

«Никакой политики. Меня туда записали без меня. Я сама об этом узнаю из Интернета. Никаких политических проектов. Все эти прогнозы — это чей-то бред и больная фантазия. Никаких партий. Никакой политики. Точка», — подчеркнула певица в Instagram.

К тому же артистка извинилась перед всеми, кого задело ее сравнение Украины с «концлагерем». Она подчеркнула, что действительно не имеет права говорить так из уважения к пережившим плен во время великой войны.

«О моем изречении. Да, это слово велико для таких сравнений. Не нужно было его использовать. Что оно значит, на самом деле знают те, кто был в плену. А я не знаю, это правда. Было резко и излишне. За это извиняюсь. Благодарю всех, кто понял меня и поддерживал, я это ценю. Я певица и мне свое делать», — подытожила звезда.

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Напомним, недавно в защиту Оли Поляковой стала актриса Екатерина Кузнецова. Она публично объяснила свою позицию и почему ее лично затронула тема проблемы ТЦК, которую подняла певица.

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