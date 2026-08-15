Синяки, отеки и сонливость: действительно ли у Трампа нет проблем со здоровьем

Президент США Дональд Трамп

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Несмотря на заверения Белого дома об отличном состоянии здоровья президента США Дональда Трампа, в течение последнего года он неоднократно выглядел как человек, у которого могут быть проблемы со здоровьем.

На это в своей колонке для The New York Times обратил внимание Джонатан Райнер, профессор медицины и хирургии Университета Джорджа Вашингтона, который в течение 27 лет был кардиологом бывшего вице-президента США Дика Чейни.

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После медицинского обследования Трампа в мае личный врач президента Шон Барбабелла заявил, что глава государства «находится в отличном состоянии здоровья», а его насыщенный рабочий график и физическая активность способствуют хорошему самочувствию.

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В то же время Райнер отмечает, что в течение последнего года были заметны визуальные признаки возможных проблем со здоровьем президента.

«Несмотря на заверения Белого дома об обратном, в течение последнего года президент порой выглядел не слишком хорошо», — написал врач.

Он отметил, что у Трампа замечали крупные синяки на руках, отеки ног, а также случаи, когда президенту, казалось, было трудно не заснуть.

Вопросы без ответов

Кардиолог подчеркнул, что не является личным врачом Трампа и анализирует только обнародованные медицинские данные. В то же время он задал ряд вопросов о состоянии здоровья президента.

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В частности, Райнер обратил внимание на то, что во время последнего медицинского обследования Трампа работали 22 консультанта. По его мнению, следует объяснить, зачем потребовалось такое количество специалистов и в каких областях они специализировались.

Отдельный вопрос касается синяков на руках. Белый дом объяснял их частыми рукопожатиями и регулярным приемом аспирина. Райнер назвал такое объяснение неубедительным и также задал вопрос о дозе препарата.

Отек ног и дневная сонливость

Райнер также обратил внимание на отеки ног у Трампа, из-за которых прошлым летом президенту провели внеплановое медицинское обследование. Врач американского лидера назвал причиной хроническую венозную недостаточность.

В то же время, по словам кардиолога, несколькими месяцами ранее во время планового осмотра отеков не было обнаружено. Райнер считает, что это несоответствие требует объяснения.

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Еще одним поводом для беспокойства он назвал то, что Трампу «часто трудно не заснуть» во время публичных мероприятий.

«Его сонливость, похоже, появилась относительно недавно», — отметил Райнер, добавив, что существует несколько возможных причин чрезмерной дневной сонливости, некоторые из которых могут иметь серьезные последствия без надлежащего лечения.

Дополнительные обследования Трампа

Райнер обратил внимание на расширенное диагностическое обследование сердца и брюшной полости Трампа, проведенное в октябре прошлого года в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Врач президента объяснил его необходимость ранним выявлением возможных проблем и оценкой общего состояния здоровья, заявив, что отклонений обнаружено не было.

Кардиолог считает, что общественность имеет право знать, был ли конкретный симптом или медицинское событие, послужившие причиной такого обследования.

Он также поднял вопрос о лекарствах Трампа и о том, что президент неоднократно проходил Монреальскую когнитивную оценку (MoCA), отметив, что это базовый скрининговый тест, а не комплексное нейрокогнитивное исследование.

Необходим контроль за здоровьем президента

По мнению врача, в настоящее время отсутствует достаточно четкая независимая процедура, которая позволяла бы оценивать физическую и когнитивную способность президента США исполнять свои обязанности.

«В представительной демократии народ должен быть уверен в здоровье своего лидера и в его способности руководить нацией», — подчеркнул Райнер.

Он напомнил о 25-й поправке к Конституции США и законопроекте конгрессмена Джейми Раскина о создании независимой комиссии, которая могла бы оценивать состояние здоровья президента. В то же время Райнер признал, что определенная медицинская информация должна оставаться засекреченной из соображений национальной безопасности.

Кардиолог пришёл к выводу, что американское общество заслуживает более полной информации о состоянии здоровья президента, а нынешней практики добровольного раскрытия медицинских данных может оказаться недостаточно.

Напомним, ранее заявления о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа обнародовал физиотерапевт Адам Джеймс, который утверждает, что американский президент якобы имеет серьезные проблемы с сердцем и почками.

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