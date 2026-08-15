Россия посреди дня атакует Украину ракетами: "прилетело" в одном из городов, бушует пожар, ранены люди

Взрыв (иллюстративное фото) / © из соцсетей

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Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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"К сожалению, оба ранены в результате российской атаки - тяжелые. Один мужчина, 61 год - политравма, тяжелый, но стабильный. Второй мужчина - травматическая ампутация ноги, уже в операционной, врачи борются за его жизнь", - сообщил Вилкул.

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По его словам, после удара возник пожар, сейчас его тушат. Ситуацию с электроснабжением в городе уже стабилизировали.

Перед этим воздушные силы сообщали о движении ракет в направлении Днепропетровской и Кировоградской областей. В частности, одна ракета была зафиксирована на Днепропетровщине курсом на Желтые Воды, еще несколько — на востоке и юге Кировоградщины курсом на Кропивницкий.

Ранее в субботу, 15 августа, мониторинговые ресурсы также сообщали о взлете трех российских бомбардировщиков Ту-22М3 с аэродрома «Оленья». Накануне они предупреждали о повышенной опасности применения ракет Х-32.

Напомним, Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщила, что в июле 2026 года в результате российских атак в Украине погибли по меньшей мере 437 гражданских, а ранения получили 2610 человек. Отчет ООН констатирует, что это самые большие потери среди мирного населения за месяц с мая 2022 года.

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