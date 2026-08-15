Любимая сырная закуска бывшей первой леди США Розалин Картер: простой рецепт

Любимая сырная закуска бывшей первой леди США Розалин Картер / © Associated Press

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Розалин Картер, помимо общественной деятельности, оставила после себя и кулинарное наследие. Среди её любимых рецептов — сырная закуска. Это блюдо в стиле ретро напоминает классический сырный шарик, но имеет форму кольца. Её можно подавать с крекерами в качестве аперитива или украсить ею праздничный стол. А самое интересное — сочетать пикантный сыр с клубничным джемом, об этом рассказало издание EatingWell.

Ингредиенты острый твёрдый сыр, например чеддер 450 г небольшая луковица 1 шт. измельченные орехи 1 горсть майонез черный молотый перец кайенский перец 1 щепотка клубничный джем (по желанию) крекеры для подачи

Приготовление

Натрите сыр на крупной терке. Лук также натрите или очень мелко нарежьте. В большой миске смешайте сыр, лук, измельченные орехи, майонез, черный и кайенский перец. Перемешайте до получения однородной густой массы. Выложите сырную массу на тарелку и руками сформируйте из нее аккуратное кольцо, оставив отверстие в центре. Поставьте закуску в холодильник как минимум на 5–6 часов, чтобы она хорошо застыла. Еще лучше приготовить её накануне и оставить на ночь. Непосредственно перед подачей положите в центр кольца клубничный джем. Именно он создает тот самый ретро-контраст соленого, острого и сладкого. Подавайте с хрустящими крекерами.

Советы

В оригинальном рецепте у вас есть выбор сыра и орехов, так что у вас есть возможность поэкспериментировать. Для более насыщенного вкуса выбирайте выдержанный чеддер, а для интересной текстуры — пекан, грецкие орехи или миндаль.

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Рецепт творожной закуски Розалин Картер x.com/USNatArchives

Сырная закуска первой леди — прекрасный пример того, как из нескольких обычных продуктов можно приготовить блюдо, которое сразу привлечет внимание и покорит своим вкусом.

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