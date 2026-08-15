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Любимая сырная закуска бывшей первой леди США Розалин Картер: простой рецепт
Любимая закуска Розалин Картер — простое блюдо из сыра, которое готовится из нескольких ингредиентов и выглядит празднично, а его главная изюминка — сладкий клубничный джем в центре.
Розалин Картер, помимо общественной деятельности, оставила после себя и кулинарное наследие. Среди её любимых рецептов — сырная закуска. Это блюдо в стиле ретро напоминает классический сырный шарик, но имеет форму кольца. Её можно подавать с крекерами в качестве аперитива или украсить ею праздничный стол. А самое интересное — сочетать пикантный сыр с клубничным джемом, об этом рассказало издание EatingWell.
Ингредиенты
- острый твёрдый сыр, например чеддер
- 450 г
- небольшая луковица
- 1 шт.
- измельченные орехи
- 1 горсть
- майонез
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- черный молотый перец
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- кайенский перец
- 1 щепотка
- клубничный джем (по желанию)
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- крекеры для подачи
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Приготовление
Натрите сыр на крупной терке.
Лук также натрите или очень мелко нарежьте.
В большой миске смешайте сыр, лук, измельченные орехи, майонез, черный и кайенский перец.
Перемешайте до получения однородной густой массы.
Выложите сырную массу на тарелку и руками сформируйте из нее аккуратное кольцо, оставив отверстие в центре.
Поставьте закуску в холодильник как минимум на 5–6 часов, чтобы она хорошо застыла. Еще лучше приготовить её накануне и оставить на ночь.
Непосредственно перед подачей положите в центр кольца клубничный джем. Именно он создает тот самый ретро-контраст соленого, острого и сладкого.
Подавайте с хрустящими крекерами.
Советы
В оригинальном рецепте у вас есть выбор сыра и орехов, так что у вас есть возможность поэкспериментировать. Для более насыщенного вкуса выбирайте выдержанный чеддер, а для интересной текстуры — пекан, грецкие орехи или миндаль.
Сырная закуска первой леди — прекрасный пример того, как из нескольких обычных продуктов можно приготовить блюдо, которое сразу привлечет внимание и покорит своим вкусом.