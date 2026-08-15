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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
671
Время на прочтение
2 мин

Любимая сырная закуска бывшей первой леди США Розалин Картер: простой рецепт

Любимая закуска Розалин Картер — простое блюдо из сыра, которое готовится из нескольких ингредиентов и выглядит празднично, а его главная изюминка — сладкий клубничный джем в центре.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
4 час. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
390 ккал
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Любимая сырная закуска бывшей первой леди США Розалин Картер

Любимая сырная закуска бывшей первой леди США Розалин Картер / © Associated Press

Розалин Картер, помимо общественной деятельности, оставила после себя и кулинарное наследие. Среди её любимых рецептов — сырная закуска. Это блюдо в стиле ретро напоминает классический сырный шарик, но имеет форму кольца. Её можно подавать с крекерами в качестве аперитива или украсить ею праздничный стол. А самое интересное — сочетать пикантный сыр с клубничным джемом, об этом рассказало издание EatingWell.

Ингредиенты

острый твёрдый сыр, например чеддер
450 г
небольшая луковица
1 шт.
измельченные орехи
1 горсть
майонез
черный молотый перец
кайенский перец
1 щепотка
клубничный джем (по желанию)
крекеры для подачи

Приготовление

  1. Натрите сыр на крупной терке.

  2. Лук также натрите или очень мелко нарежьте.

  3. В большой миске смешайте сыр, лук, измельченные орехи, майонез, черный и кайенский перец.

  4. Перемешайте до получения однородной густой массы.

  5. Выложите сырную массу на тарелку и руками сформируйте из нее аккуратное кольцо, оставив отверстие в центре.

  6. Поставьте закуску в холодильник как минимум на 5–6 часов, чтобы она хорошо застыла. Еще лучше приготовить её накануне и оставить на ночь.

  7. Непосредственно перед подачей положите в центр кольца клубничный джем. Именно он создает тот самый ретро-контраст соленого, острого и сладкого.

  8. Подавайте с хрустящими крекерами.

Советы

В оригинальном рецепте у вас есть выбор сыра и орехов, так что у вас есть возможность поэкспериментировать. Для более насыщенного вкуса выбирайте выдержанный чеддер, а для интересной текстуры — пекан, грецкие орехи или миндаль.

Рецепт творожной закуски Розалин Картер x.com/USNatArchives

Рецепт творожной закуски Розалин Картер x.com/USNatArchives

Сырная закуска первой леди — прекрасный пример того, как из нескольких обычных продуктов можно приготовить блюдо, которое сразу привлечет внимание и покорит своим вкусом.

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