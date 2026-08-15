Росія посеред дня атакує Україну ракетами: “прилетіло” в одному з міст, вирує пожежа, поранені люди

Вибух (ілюстративне фото) / © із соцмереж

Реклама

Російські війська завдали удару по Кривому Рогу. Внаслідок атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Реклама

“На жаль, обидва поранені внаслідок російської атаки - важкі. Один чоловік, 61 рік – політравма, важкий, але стабільний. Другий чоловік - травматична ампутація ноги, вже в операційній, лікарі борються за його життя”, – повідомив Вілкул.

Реклама

За його словами, після удару виникла пожежа, наразі її гасять. Ситуацію з електропостачанням у місті вже стабілізували.

Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух ракет у напрямку Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Зокрема, одну ракету фіксували на Дніпропетровщині курсом на Жовті Води, ще кілька — на сході та півдні Кіровоградщини курсом на Кропивницький.

Раніше у суботу, 15 серпня, моніторингові ресурси також повідомляли про зліт трьох російських бомбардувальників Ту-22М3 з аеродрому «Оленья». Напередодні вони попереджали про підвищену загрозу застосування ракет Х-32.

Нагадаємо, Моніторингова місія ООН з прав людини повідомляли, що у липні 2026 року внаслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 437 цивільних, а поранення дістали 2610 людей. Звіт ООН констатує, що це найбільші втрати серед мирного населення за місяць від травня 2022 року.

Реклама

Новини партнерів