Синці, набряки та сонливість: чи справді Трамп не має проблем зі здоров'ям

Президент США Дональд Трамп / © Aaron Rupar в мережі Х

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Попри запевнення Білого дому про відмінний стан здоров’я президента США Дональда Трампа, протягом останнього року він неодноразово мав вигляд людини, яка може мати проблеми зі здоров’ям.

На це у колонці для The New York Times звернув увагу Джонатан Райнер, професор медицини та хірургії Університету Джорджа Вашингтона, який 27 років був кардіологом колишнього віцепрезидента США Діка Чейні.

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Після медичного обстеження Трампа у травні лікар президента Шон Барбабелла заявив, що глава держави «залишається в чудовому стані здоров’я», а його насичений робочий графік і фізична активність сприяють доброму самопочуттю.

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Водночас Райнер наголошує, що візуальні ознаки можливих проблем зі здоров’ям президента протягом останнього року були помітними.

«Попри запевнення Білого дому в протилежному, часом протягом останнього року президент виглядав не надто добре», — написав медик.

Він зауважив, що у Трампа помічали великі синці на руках, набряки ніг та випадки, коли президенту, здавалося, було складно не заснути.

Питання без відповідей

Кардіолог підкреслив, що не є особистим лікарем Трампа і оцінює лише оприлюднені медичні дані. Водночас він поставив низку запитань щодо стану президента.

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Зокрема, Райнер звернув увагу на те, що під час останнього медичного обстеження Трампа працювали 22 консультанти. На його думку, варто пояснити, чому була потрібна така кількість фахівців та якими були їхні спеціалізації.

Окреме питання стосується синців на руках. Білий дім пояснював їх частими рукостисканнями та регулярним прийомом аспірину. Райнер назвав таке пояснення непереконливим і також поставив питання щодо дози препарату.

Набряки ніг і денна сонливість

Райнер також звернув увагу на набряки ніг Трампа, через які минулого літа президенту проводили позапланове медичне обстеження. Лікар американського лідера назвав причиною хронічну венозну недостатність.

Водночас, за словами кардіолога, кількома місяцями раніше під час планового огляду набряків зафіксовано не було. Райнер вважає, що ця невідповідність потребує пояснення.

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Ще одним приводом для занепокоєння він назвав те, що Трампу «часто важко не заснути» під час публічних заходів.

«Його сонливість здається порівняно новою», — зазначив Райнер, додавши, що існує кілька можливих причин надмірної денної сонливості, деякі з яких можуть мати серйозні наслідки без належного лікування.

Додаткові обстеження Трампа

Райнер звернув увагу на проведене у жовтні минулого року розширене діагностичне обстеження серця та черевної порожнини Трампа у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда. Лікар президента пояснював його необхідністю раннього виявлення можливих проблем та оцінки загального стану здоров’я, заявивши, що відхилень не виявили.

Кардіолог вважає, що громадськість має право знати, чи був конкретний симптом або медична подія, яка стала причиною такого обстеження.

Він також поставив питання щодо медикаментів Трампа та неодноразового проходження президентом Монреальської когнітивної оцінки (MoCA), зазначивши, що це базовий скринінговий тест, а не комплексне нейрокогнітивне дослідження.

Потрібен контроль за здоров’ям президента

На думку медика, нині немає достатньо чіткої незалежної процедури, яка дозволяла б оцінювати фізичну та когнітивну спроможність президента США виконувати свої обов’язки.

«У представницькій демократії народ повинен бути впевненим у стані здоров’я свого лідера та в його спроможності керувати нацією», — наголосив Райнер.

Він нагадав про 25-ту поправку до Конституції США та законопроєкт конгресмена Джеймі Раскіна щодо створення незалежної комісії, яка могла б оцінювати стан здоров’я президента. Водночас Райнер визнав, що певна медична інформація має залишатися закритою з міркувань національної безпеки.

Кардіолог підсумував, що американське суспільство заслуговує на більш повну інформацію про стан здоров’я президента, а нинішньої практики добровільного розкриття медичних даних може бути недостатньо.

Нагадаємо, раніше заяви щодо стану здоров’я президента США Дональда Трампа оприлюднив фізичний терапевт Адам Джеймс, який стверджує, що американський президент нібито має серйозні проблеми з серцем і нирками.

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