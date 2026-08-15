Як зберігати картоплю, щоб вона не проростала: допоможе один фрукт

Що покласти до картоплі, щоб вона довше не проростала / © pexels.com

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Картопля може довше залишатися твердою та не проростати, якщо забезпечити їй правильні умови зберігання. Допомогти в цьому може і звичайне яблуко, покладене поруч із бульбами.

Про це повідомило видання Express з посиланням на фахівців компанії з управління відходами Wheeldon Brothers.

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За їхніми словами, сусідство з яблуком може сповільнити проростання картоплі та допомогти довше зберігати її свіжою. Ефект пояснюють етиленом — газом, який яблука природно виділяють у процесі дозрівання.

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«Етилен допомагає регулювати процес дозрівання, що може уповільнити проростання картоплі», — зазначили експерти.

Утім, лише яблуко не врятує картоплю від псування, якщо зберігати її неправильно. Бульби рекомендують тримати у прохолодному, сухому та темному місці. Пластикові пакети для цього не підходять, оскільки в них може затримуватися волога, через що продукт швидше псується.

Запаси картоплі також варто час від часу оглядати та перебирати. Якщо на бульбах з’явилися паростки або зелені ділянки, на це слід звернути особливу увагу, адже в такій картоплі може зростати концентрація токсичних речовин.

Змінилися й рекомендації щодо зберігання сирої картоплі в холодильнику. Раніше цей спосіб викликав побоювання через ризик утворення акриламіду під час подальшого приготування крохмалистих продуктів за високої температури. Нині британське Агентство з харчових стандартів зазначає, що сиру картоплю можна зберігати як у холодильнику, так і в прохолодному, сухому та темному місці.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як види риби можуть містити паразитарні організми, особливо якщо продукт споживають сирим або недостатньо термічно обробленим.

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