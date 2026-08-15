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Розвиток штучного інтелекту робить публікацію звичайних знімків у соцмережах потенційно небезпечною. Сучасні нейромережі здатні легко визначити розташування вашого будинку, офісу чи місця відпочинку, спираючись лише на дрібні деталі тла.

Про це повідомляє видання Popular Science.

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Як ШІ розпізнає локації

Якщо раніше для захисту приватності достатньо було видалити метадані (EXIF) із файлу зображення, то сьогодні алгоритми аналізують сам зміст кадру. Чат-боти на кшталт ChatGPT, Gemini та Claude сканують мільйони зображень, оглядів та мап. Вони швидко ідентифікують об’єкти за такими непрямими ознаками:

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Архітектура та вивіски: назви закладів, дизайн фасадів або вуличної інфраструктури.

Природні елементи: види дерев, рослинність, рельєф та характерні особливості узбережжя.

Деталі дорожнього руху: модельний ряд автомобілів, дорожня розмітка, знаки чи колір таксі.

Під час тестування нейромережі успішно розпізнали вулицю в Лондоні за фасадами будинків та транспортом, а також правильно визначили країну за фото порожньої дороги серед лісу.

Чим це загрожує

Злочинці, шахраї та хакери можуть використати знайдені ШІ дані проти вас. Знаючи ваше точне місцеперебування, зловмисники можуть підробити бронювання в готелі, створити переконливу схему фішингу або відстежити ваші щоденні переміщення.

Що видалити та як захистити приватність

Щоб не дати алгоритмам і зловмисникам шансу вирахувати вашу геопозицію, експерти радять дотримуватися таких правил:

Замазуйте та кадруйте де деталі: за допомогою графічних редакторів розмивайте або пікселюйте задній план, розпізнавальні знаки, назви ресторанів чи номери будинків. Для публічних профілів обрізайте фото якомога тісніше, залишаючи нейтральне тло.

Обмежуйте доступ у соцмережах: у Facebook обирайте показ дописів лише для «Друзів». В Instagram переведіть акаунт у приватний режим через налаштування конфіденційності.

Використовуйте захищені месенджери: пересилайте особисті фото у WhatsApp або аналогічних сервісах, де контент доступний тільки обраним контактам.

Нагадаємо, під час випробувань Mythos 5 від Anthropic та GPT-5.6-Sol від OpenAI самостійно застосовували обманні тактики, створювали фальшиві акаунти та намагалися отримати доступ до онлайн-систем. Експеримент проводили у навмисно послабленому середовищі, щоб перевірити межі автономної поведінки сучасних моделей.

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