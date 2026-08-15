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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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550
Час на прочитання
6 хв

Що нам пророкують зірки: гороскоп на 17–23 серпня 2026 року

Цей тиждень минає у рамках кармічного коридору затемнень і характеризується особливою насиченістю подій — від ілюзій та випробувань у стосунках до символічного завершення важливого життєвого циклу.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
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Гороскоп на 17–23 серпня 2026 року

Гороскоп на 17–23 серпня 2026 року / © Associated Press

17 серпня Марс утворює напружений аспект із ретроградним Нептуном — поєднання, яке вимагає особливої обережності. Нептун розмиває межі реальності, а Марс підштовхує до дії, тому цими днями легко сприйняти бажане за дійсне. Зростає ризик помилитися в оцінці ситуації, довіритися сумнівній пропозиції або витратити сили на те, що згодом виявиться ілюзією, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

20 серпня стає серединою між сонячним затемненням 12 серпня та місячним затемненням 28 серпня — своєрідним тихим центром кармічного коридору. Місяць цього дня перебуває у знаку Скорпіона, де, за традицією, вважається ослабленим («у падінні») — емоції можуть відчуватися гостріше й глибше, ніж зазвичай, а внутрішні переживання важче тримати під контролем.

Це день, що сприяє інтенсивній внутрішній роботі — старі почуття, витіснені переживання чи невисловлені образи можуть несподівано спливти на поверхню.

21 серпня Венера утворює опозицію з ретроградним Сатурном — один із найпоказовіших аспектів тижня для особистих і ділових стосунків. Можливе відчуття холоду, дистанції або розчарування у стосунках, фінансові обмеження або необхідність тверезо переглянути свої очікування від партнерства.

Це не найлегший день, але він має важливу користь: Сатурн змушує побачити реальність без прикрас — які стосунки ґрунтуються на справжній близькості та спільних цінностях, а які існували лише за інерцією чи з звички. Якщо виникає відчуття, що стосунки вичерпали себе, — це скоріше чесний сигнал, ніж привід для паніки.

Протягом кількох днів (від 20 до 23 серпня) Сонце з’єднується з низхідним Місячним вузлом — астрологічною точкою, що символізує минуле, звичні моделі поведінки та те, з чого пора вирости. Це час підбиття підсумків і усвідомленого прощання з тим, що більше не сприяє розвитку.

23 серпня о 05:19 (GMT+3) Сонце входить у знак Діви — енергія місяця стає більш приземленою, практичною, орієнтованою на деталі та лад. Після періоду, насиченого переживаннями, з’являється бажання навести лад у справах, розкласти все по поличках, зайнятися конкретними завданнями замість аналізу почуттів.

Цього ж дня Меркурій утворює кон’юнкцію з низхідним Місячним вузлом, підсилюючи тему уявного та словесного прощання з минулим — можливі важливі розмови, які розставляють крапки над «i» у давніх питаннях, або внутрішні висновки, які нарешті складаються в чітку картину.

Овен

Цей тиждень вимагає від вас незвичної обережності — звичка діяти швидко й напролом зараз може підвести, оскільки легко переоцінити свої сили або покластися на ілюзорний план. До 21 серпня можлива перевірка близьких стосунків на міцність — партнер може здатися холоднішим, ніж зазвичай, але це скоріше привід чесно поглянути на реальність, ніж привід для драми. До кінця тижня, з приходом Сонця в Діву, повернеться ваша звична впевненість — але вже підкріплена тверезим розрахунком, а не лише напиранням.

Телець

На початку тижня варто бути уважнішими у фінансових та ділових питаннях — обіцянках та пропозиціях, які звучать надто привабливо. 20 серпня можливий сплеск глибоких, майже забутих емоцій — не лякайтеся, це частина великого внутрішнього процесу. 21 серпня стосунки проходять випробування — якщо відчуваєте, що партнер віддалився, не поспішайте з висновками, дайте ситуації прояснитися. До 23 серпня з’явиться бажання навести лад у справах — скористайтеся цим станом, щоб розібратися з накопиченим.

Близнята

Інформація може виявитися неточною або спотвореною — не поспішайте ділитися новинами та приймати рішення на її основі. Середина тижня несе емоційну глибину, незвичну для вашого легкого характеру — дозвольте собі відчути, а не аналізувати. 21 серпня можлива серйозна розмова про майбутнє стосунків — Сатурн вимагає конкретики замість звичних недомовок. До кінця тижня мислення стає чіткішим і практичнішим — гарний час завершити незавершені переговори або справи.

Рак

Цей тиждень відчувається особливо — ваш покровитель Місяць переживає емоційно насичені дні. Уникайте рішень, пов’язаних із домом або родиною, ухвалених під впливом емоцій. 20 серпня може спливти давно приховане переживання, пов’язане з минулим або сімейною історією — дайте собі час його пережити. 21 серпня стосунки з близькою людиною проходять випробування — будьте чесними у своїх очікуваннях. До 23 серпня енергетичний фон вже заспокоїться, і ви зможете навести лад у тому, що давно вас турбувало.

Лев

Середина тижня вимагає стриманості — існує великий ризик переоцінити ситуацію або повірити в красиві, але порожні обіцянки. 20 серпня можливі несподівано сильні емоції з минулого, які варто просто пережити, не придушуючи їх. 21 серпня стосунки з партнером або діловим союзником проходять серйозне випробування — уникайте гордості там, де потрібна чесна розмова. Ближче до 23 серпня, коли Сонце увійде в сусідній знак, ви відчуєте, як драма тижня поступається місцем практичному поясненню.

Діва

Цей тиждень поступово готує ґрунт для вашої зоряної години — Сонце входить у ваш знак 23 серпня, але перед цим варто пройти важливі уроки. У понеділок-вівторок не довіряйте надто привабливим пропозиціям і перевіряйте деталі. 20–21 серпня можлива перевірка близьких стосунків на серйозність — не уникайте чесної розмови, навіть якщо вона неприємна. До 23 серпня ви відчуєте приплив прояснення та енергії — саме час розпочати те, що давно відкладали на «зручний момент».

Терези

Ваша покровителька Венера — у центрі уваги цього тижня: 21 серпня вона утворює напружений аспект із Сатурном, і це може сприйматися як охолодження у стосунках або необхідність переглянути фінансові домовленості. Не сприймайте це як катастрофу — скоріше, як чесну перевірку того, що дійсно міцне. Уникайте рішень під впливом красивих, але нереалістичних ілюзій. До 23 серпня енергія стає більш практичною — це гарний час, щоб закріпити те, що пройшло перевірку цього тижня.

Скорпіон

20 серпня Місяць перебуває у вашому знаку в положенні, що підсилює емоційну глибину — ви можете відчувати переживання гостріше, ніж оточуючі. Це важкий, але важливий день для внутрішньої трансформації — не придушуйте те, що піднімається зсередини. Будьте обережні з діловими документами, які вимагають тверезого розрахунку. 21 серпня стосунки проходять випробування — Сатурн вимагає чесності замість звичної скритності. До кінця тижня настає полегшення та бажання навести лад у почуттях.

Стрілець

Тримайте під контролем свій властивий вам оптимізм — не все, що має багатообіцяльний вигляд, виявиться таким насправді. 20 серпня можливі несподівано глибокі переживання, пов’язані з минулим досвідом або подорожжю, яка змінила вас. 21 серпня партнерські стосунки перевіряються на серйозність намірів — уникайте поверхневих обіцянок. До 23 серпня мислення стає більш структурованим — це гарний час, щоб спланувати конкретні кроки замість розпливчастих ідей.

Козоріг

Цей тиждень багато в чому грає на вашу користь — Сатурн, ваш управитель, бере активну участь в аспектах тижня. 21 серпня Венера утворює опозицію саме з вашою планетою — можлива перевірка стосунків або фінансових домовленостей на міцність, і результат покаже, що є дійсно надійним. Не піддавайтеся чужим ілюзіям, довіряйте своєму життєвому досвіду. До 23 серпня, з приходом практичної енергії Діви, ви почуватиметеся особливо впевнено — час закріплювати результати.

Водолій

Будьте особливо уважні до інформації, яка здається технологічно чи інтелектуально привабливою — не все, що блищить, виявиться правдою. 20 серпня може спливти глибоке, давно приховане переживання — дозвольте собі його пережити, а не аналізувати з боку. 21 серпня стосунки проходять перевірку на чесність — уникайте відстороненості там, де потрібна справжня розмова. До 23 серпня настає зрозумілість і практичність у справах, які давно потребували впорядкування.

Риби

Цей період є особливо небезпечним саме для вашого знака, оскільки Нептун (ваш управитель) перебуває у напруженому аспекті. Ризик ілюзій, самоошуканства та переоцінки ситуації зараз вищий, ніж зазвичай — перевіряйте факти, не довіряйте сліпо інтуїції в практичних питаннях. 20 серпня емоції досягають піку глибини — це час прийняти, а не тікати від почуттів. 21 серпня стосунки вимагають чесності замість красивих ілюзій. До 23 серпня настають довгоочікуване полегшення та тверезість.

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