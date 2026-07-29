Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року: час кармічних завершень і доленосних змін

Сонячне затемнення 12 серпня 2026 року / © Credits

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На відміну від звичайного молодика, сонячне затемнення має значно глибший і триваліший вплив. Воно здатне змінити хід подій не на кілька тижнів, а на місяці вперед, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Це затемнення відбувається на Нисхідному (Південному) Місячному вузлі — точці завершення, звільнення та кармічного очищення. Тому його головне завдання полягає не в тому, щоб негайно відкрити нові двері, а спочатку закрити ті, через які людина вже давно мала вийти.

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Кожне сонячне затемнення стає своєрідною межею між минулим і майбутнім. Воно вимикає звичне світло, щоб людина перестала автоматично повторювати старі сценарії. Саме тому під час затемнень багато хто відчуває невизначеність. Колишні орієнтири зникають, а нові ще не встигли проявитися. Простір немовби каже: спочатку відпусти те, що вичерпало себе, і лише потім з’явиться можливість побачити наступний шлях.

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Лев — знак серця, особистості, творчості, гідності, лідерства та права бути собою. Він пов’язаний із внутрішнім Сонцем людини, її здатністю сяяти без необхідності постійно шукати підтвердження власної цінності. Саме ці теми опиняться в центрі уваги найближчих місяців.

Однак Південний Місячний вузол переносить розмову в зовсім іншу площину. Він показує, що головною перешкодою стають не обставини, а старі моделі поведінки. Багато хто виявить, що продовжує жити за звичкою, грати давно набридлі ролі, намагатися заслужити любов, визнання чи повагу, хоча вже давно переріс подібні сценарії.

Для одних завершиться період залежності від чужої думки. Інші перестануть боротися за увагу людей, яким уже немає чого дати одне одному. Багато хто нарешті зніме маску успішності, сильної людини чи вічного рятівника. Дехто усвідомить, що продовжує тримати поруч тих, з ким їхній життєвий шлях давно завершився.

У Леві особливо яскраво проявляється тема его. Але мова йде не про здорове почуття власної гідності, а про ту частину особистості, яка постійно потребує захоплення, доказів своєї винятковості або бажання контролювати те, що відбувається. Саме ці якості затемнення поступово розчинятиме.

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Цей період може принести несподівані зміни у стосунках із дітьми, коханими людьми, творчими проєктами, керівниками, громадською діяльністю та всім, що пов’язано з особистісною реалізацією. Деякі події здаватимуться випадковими, але через кілька місяців стане очевидно, що саме вони відкрили абсолютно нову сторінку життя.

Оскільки сонячне затемнення одночасно є молодиком, вже з перших хвилин після його точної фази починається зростання місячної енергії. Місяць поступово набирає світла, а разом із ним починають розвиватися процеси, започатковані цього дня. Але є важлива особливість.

Якщо під час звичайного молодика ми часто будуємо плани, записуємо бажання та ставимо нові цілі, то затемнення вимагає більшої обережності. У перші дні краще не поспішати з остаточними рішеннями. Не всі обставини будуть повністю очевидними. Деякі люди покажуть своє справжнє обличчя пізніше, частина інформації виявиться неповною, а емоції здатні спотворити реальну картину того, що відбувається.

Період затемнень, який триватиме до місячного затемнення, стає часом, коли саме життя починає коригувати плани людини. Іноді воно робить це м’яко, а іноді — дуже різко. Саме тому зараз особливо важливо спостерігати за тим, що відбувається. Не намагатися за будь-яку ціну утримати те, що відходить. Не повертати те, що завершилося природним чином. Не чинити опір змінам лише тому, що вони порушують звичний порядок.

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Особливо помітно вплив затемнення відчують представники фіксованих знаків — Леви, Водолії, Тельці та Скорпіони, насамперед народжені у другій декаді своїх знаків, а також усі, у кого важливі планети знаходяться близько 20-го градуса фіксованого хреста. Саме для них події можуть набути доленосного характеру.

Іноді здається, що затемнення щось забирає. Але насправді воно звільняє місце для того, що вже давно мало увійти в життя людини. Поки руки зайняті минулим, неможливо прийняти майбутнє.

Тому головний сенс цього сонячного затемнення полягає не в тому, щоб терміново розпочати щось нове. Набагато важливіше дозволити завершитися тому, що перестало сприяти розвитку. Після цього зростаючий Місяць поступово почне наповнювати життя новими можливостями, новими людьми, новими ідеями та новими цілями.

Сонячні затемнення рідко обмежуються особистими історіями окремих людей. Їхній вплив завжди виходить за межі приватного життя й зачіпає суспільні процеси, колективні настрої та події, що стосуються великих груп людей.

Затемнення 12 серпня 2026 року відбудеться у знаку Лева — знаку влади, лідерства, публічності, авторитету та тих постатей, які перебувають у центрі уваги. Тому найближчі місяці можуть принести помітні зміни в політичному, суспільному та культурному житті. На перший план вийдуть питання управління, розподілу впливу, ставлення суспільства до лідерів, а також теми відповідальності тих, хто приймає рішення від імені інших.

Сонячне затемнення на Південному Місячному вузлі часто пов’язане із завершенням певного етапу. Це час, коли стають очевидними наслідки попередніх дій, рішень і стратегій. Те, що довго накопичувалося в суспільстві, отримує можливість проявитися відкрито. Приховані суперечності виходять на поверхню, старі моделі управління починають втрачати стійкість, а звичні механізми впливу поступово перестають працювати так, як раніше.

У період після затемнення можуть посилитися суспільні дискусії, з’являтися нові лідери думок, змінюватися ставлення до відомих людей, керівників, державних структур та великих організацій. У центрі уваги часто опиняються питання справедливості, авторитету, довіри та права приймати рішення за інших.

Лев асоціюється не лише з владою, а й із колективним почуттям гордості, національною ідентичністю, культурою, творчістю та суспільним визнанням. Тому події найближчих місяців можуть торкнутися сфери мистецтва, освіти, спорту, великих громадських проєктів та всього того, що формує образ країни, організації чи спільноти.

Під час сонячних затемнень нерідко відбуваються події, які спочатку здаються окремими епізодами, але згодом стають частиною більш масштабних змін. Багато процесів, що розпочалися близько 12 серпня, можуть визначати суспільний порядок денний аж до наступного сезону затемнень — у лютому 2027 року.

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