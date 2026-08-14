З чим не варто поєднувати картоплю: улюблена страва може почати «гнити» у вашому кишківнику

З чим не варто їсти картоплю / © www.freepik.com/free-photo

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Картопля — один із найпопулярніших гарнірів, який часто подають разом із м’ясом. Проте поживність і калорійність такої страви значною мірою залежать від того, як саме приготовані продукти. Особливо важким для травлення може бути поєднання картоплі фрі або пюре з великою кількістю масла та жирного м’яса.

Про це повідомило угорське видання Egészség Kalauz.

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З чим краще не поєднувати картоплю

Картопля зі стейком, свининою або іншим м’ясом — звична страва для багатьох родин, зокрема у країнах Центральної Європи. Однак найбільше навантаження на травлення може створювати не саме поєднання картоплі та м’яса, а велика кількість жиру в такій страві.

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Наприклад, якщо м’ясо смажать у великій кількості олії, а до нього подають картоплю фрі або пюре з вершковим маслом чи жирними вершками, калорійність такого приймання їжі суттєво зростає. Надлишок жиру також здатний уповільнювати спорожнення шлунка.

Після великої порції такої їжі люди з чутливим травленням можуть відчувати важкість і переповнення у шлунку. Також можливі здуття живота, посилене газоутворення та відрижка. Серед можливих наслідків у матеріалі згадується й закреп.

Водночас відмовлятися від картоплі з м’ясом лише через саме поєднання цих продуктів немає підстав. Організм людини здатний одночасно перетравлювати білки, жири та вуглеводи.

Набагато більше значення мають розмір порції, жирність м’яса, спосіб приготування картоплі та індивідуальна реакція організму.

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Чим корисна картопля

Сама картопля може залишатися частиною збалансованого раціону. Крім вуглеводів, вона містить низку необхідних організму речовин. Серед них — калій, магній, фосфор, кальцій, залізо, цинк і мідь.

Є в картоплі й вітаміни, зокрема вітамін С та представники групи В — тіамін, рибофлавін і піридоксин. Також до її складу входять поліфеноли, фенольні сполуки та каротиноїди.

Ще одна складова картоплі — резистентний крохмаль. Він відрізняється від звичайного тим, що не повністю перетравлюється та всмоктується в тонкому кишечнику. Частина такого крохмалю потрапляє до товстого кишечника, де стає субстратом для кишкових бактерій.

Збільшити кількість резистентного крохмалю можна завдяки охолодженню вже приготовленої картоплі. Після того як продукт охолоне, частина крохмалю змінює свою структуру внаслідок ретроградації. Частково ця структура може зберегтися і після повторного розігрівання.

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Однак це не означає, що охолоджена картопля автоматично стає низькокалорійною або «дієтичною». Як і раніше, важливими залишаються розмір порції, спосіб приготування та продукти, які їдять разом із нею.

Яку картоплю краще їсти

Від способу приготування значною мірою залежить те, якою зрештою буде страва. Варена картопля зазвичай містить менше доданого жиру порівняно з тією, яку готують у фритюрі. Ще одним варіантом є запікання в духовці з невеликою кількістю олії.

Картопляне пюре також може суттєво відрізнятися за калорійністю залежно від рецепта. Якщо до нього щедро додавати вершкове масло, жирні вершки або інші жирні продукти, калорійність готової страви зростатиме.

Впливає і структура продукту. Пюре зазвичай перетравлюється швидше, ніж менш механічно оброблена картопля. Водночас те, як картопля впливатиме на рівень цукру в крові, залежить одразу від кількох чинників — сорту, способу термічної обробки, текстури та інших продуктів у складі страви.

З чим краще поєднувати картоплю

Збалансувати страву з картоплею можна за допомогою овочів. До неї можна подавати свіжі салати, капусту, броколі, помідори, огірки або перець. Таким чином раціон додатково міститиме клітковину, вітаміни та мінерали.

Необов’язково поєднувати картоплю саме з жирним м’ясом. Джерелом білка можуть бути нежирна птиця, риба, яйця, бобові та інші рослинні продукти.

Як зберігати картоплю

Важливо також правильно зберігати картоплю. Поява зеленого відтінку, вираженого гіркого смаку або значної кількості паростків може свідчити про підвищений вміст глікоалкалоїдів, серед яких соланін і чаконін.

Якщо паростків небагато, їх разом із позеленілими ділянками рекомендують видалити. Однак картоплю, яка сильно позеленіла, стала гіркою або значно проросла, краще не вживати.

Для зберігання підходить прохолодне, сухе, темне та добре провітрюване місце. Під дією світла картопля швидше зеленіє, тоді як надмірне тепло сприяє її проростанню.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, кому варто відмовитися від споживання цибулі, адже деякі люди не можуть засвоювати фукозу — один із вуглеводів у складі цього овоча.

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