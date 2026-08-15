Оля Полякова на тлі чуток про політичну кар’єру зробила заяву й публічно перепросила за "концтабір"

Оля Полякова / © Пресслужба Раміни Есхакзай

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Українська співачка Оля Полякова після свого резонансного інтерв’ю розставила крапки над «і».

Як відомо, днями контраверсивні роздуми зірки стали вірусними. Зокрема, вона підняла тему «концтабору» в Україні, де «скоро всі боятимуться висунути носа», й проблеми мобілізації, коли «зараз можна викрасти будь-яку людину й ніхто не заступиться».

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Це розділило українців на два табори. Одні підтримали Олю та почали прогнозувати їй політичне майбутнє, створюючи різний контент у Мережі, а інші ж — навпаки не погоджувалися. Зокрема, чимало військових нагадало, що вживати слово «концтабір» у сучасному контексті не варто було б.

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Полякова одразу дала зрозуміти, що пов’язувати своє життя з політикою не збирається. Вона наголосила, що всі ці чутки лише «хвора фантазія» інших.

Оля Полякова / © instagram.com/polyakovamusic

«Жодної політики. Мене туди записали без мене. Я сама про це дізнаюсь з Інтернету. Жодних політичних проєктів. Всі ці прогнози — це чиясь маячня та хвора фантазія. Жодних партій. Жодної політики. Крапка», — наголосила співачка в Instagram.

До того ж артистка перепросила у всіх, кого зачепило її порівняння України з «концтабором». Вона наголосила, що дійсно не має права говорити так з поваги до тих, хто пережив полон під час великої війни.

«Щодо мого вислову. Так, це слово завелике для таких порівнянь. Не треба було його використовувати. Що воно значить насправді знають ті, хто був у полоні. А я не знаю, це правда. Було різко і зайве. За це перепрошую. Дякую всім, хто зрозумів мене й підтримував, я це ціную. Я співачка й мені своє робити», — підсумувала зірка.

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Нагадаємо, нещодавно на захист Олі Полякової стала акторка Катерина Кузнєцова. Вона публічно пояснила свою позицію та чому її особисто зачепила тема проблеми ТЦК, яку підняла співачка.

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