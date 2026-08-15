"Вашого близького знайшли живим": псевдоволонтерка ошукала родини зниклих військових

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У Чернівцях суд визнав винною 42-річну місцеву жительку, яка ошукувала родини військовослужбовців, зниклих безвісти під час війни. Жінка видавала себе за волонтерку та за гроші обіцяла організувати «евакуацію» нібито знайдених живими військових.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

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Як діяли шахрайка

За даними слідства, від листопада 2025 року до січня 2026-го псевдоволонтерка ошукала п'ятьох родичок військових, які розшукували своїх близьких.

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Жінка створювала фейкові сторінки у Facebook та акаунти в месенджерах. Там вона знаходила дописи родин зниклих безвісти захисників і першою виходила з ними на зв'язок.

Вона представлялася волонтеркою та повідомляла, що їхнього родича нібито знайшли живим. За її словами, військовий перебував у важкому стані в «сірій зоні» і потребував термінової евакуації.

За організацію такої «рятувальної операції» жінка просила переказати гроші. Щоб її історії здавалися правдоподібними, вона використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах.

Після того як отримувала кошти, шахрайка вигадувала нові причини для додаткових переказів. Зокрема, вона казала, що грошей на евакуацію нібито не вистачає.

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Загалом таким способом жінка виманила у п'ятьох потерпілих понад 75 тисяч гривень.

28 січня 2026 року її затримали після отримання чергової частини грошей від однієї з потерпілих.

Суд визнав жінку винною у шахрайстві та призначив їй три роки позбавлення волі. У суді вона повністю визнала свою провину та заявила, що не може пояснити, чому пішла на злочин.

Досудове розслідування проводили слідчі Чернівецького районного управління поліції за оперативного супроводу Управління карного розшуку в Чернівецькій області.

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Раніше ми писали про те, що у Чернівцях правоохоронці викрили жінку, яка в Instagram видавала себе за ясновидицю та ошукала клієнтку майже на 300 тисяч гривень. Вона обіцяла допомогти повернути колишнього коханого за допомогою «ритуалів» і карт Таро. Після кожної оплати псевдоясновидиця вигадувала нові обряди та просила додаткові гроші. Потерпіла кілька місяців переказувала кошти, однак обіцяного результату так і не отримала. Згодом шахрайка перестала виходити на зв'язок. Жінці повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану. Їй може загрожувати кримінальна відповідальність за ч. 3 ст. 190 КК України. Розслідування триває.

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