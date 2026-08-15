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"Ваше близко нашли живым": псевдоволонтерша обманула семьи пропавших военных
Злоумышленница обогатилась не менее 75 тысяч гривен.
В Черновцах суд признал виновной 42-летнюю местную жительницу, которая обманывала семьи военнослужащих, пропавших без вести во время войны. Женщина выдавала себя за волонтер и за деньги обещала организовать «эвакуацию» якобы найденных живыми военных.
Об этом сообщили в Черновицкой областной прокуратуре.
Как действовали мошенница
По данным следствия, с ноября 2025 года по январь 2026-го псевдоволонтерша обманула пятерых родственниц военных, которые разыскивали своих близких.
Женщина создавала фейковые страницы в Facebook и аккаунты в мессенджерах. Там она находила сообщения семей пропавших без вести защитников и первой выходила с ними на связь.
Она представлялась волонтером и сообщала, что их родственник якобы был найден живым. По ее словам, военный находился в тяжелом состоянии в «серой зоне» и нуждался в срочной эвакуации.
За организацию такой спасательной операции женщина просила перевести деньги. Чтобы ее истории казались правдоподобными, она использовала фотографии военнослужащих, находившихся на страницах их родственников в соцсетях.
После того как получала средства, мошенница придумывала новые причины для дополнительных переводов. В частности, она говорила, что денег на эвакуацию вроде бы не хватает.
В общей сложности таким способом женщина выманила у пятерых пострадавших более 75 тысяч гривен.
28 января 2026 года она была задержана после получения очередной части денег от одной из потерпевших.
Суд признал женщину виновной в мошенничестве и назначил ей три года лишения свободы. В суде она полностью признала свою вину и заявила, что не может объяснить, почему пошла на преступление.
Досудебное расследование проводили следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативном сопровождении Управления уголовного розыска в Черновицкой области.
Ранее мы писали о том, что в Черновцах правоохранители разоблачили женщину, которая в Instagram выдавала себя за ясновидящую и обманула клиентку почти на 300 тысяч гривен. Она обещала помочь вернуть бывшего возлюбленного с помощью «ритуалов» и карт Таро. После каждой оплаты псевдоясновидящая придумывала новые обряды и просила дополнительные деньги. Потерпевшая несколько месяцев переводила средства, однако обещанного результата так и не получила. Впоследствии мошенница перестала выходить на связь. Женщине сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения. Ей может угрожать уголовная ответственность по ч. 3 ст. 190 УК Украины. Расследование продолжается.