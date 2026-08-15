Брюс Вілліс під час боротьби з деменцією з’явився на весіллі доньки: який вигляд має 71-річний актор

Брюс Вілліс і Таллула / © instagram.com/buuski

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Голлівудський актор Брюс Вілліс відвідав весілля своєї доньки Таллули, яка нещодавно вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі.

На тлі чуток про відсутність важкохворої зірки на святі, Vogue опублікував нові весільні кадри й спростував здогадки. Помітно, що 71-річний артист особисто розділив із молодятами цей важливий момент.

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Таллула та Джастін влаштували камерне весілля на сімейному ранчо в США. На оприлюднених світлинах Брюс постав поруч із донькою та її новоспеченим чоловіком. В одному з найзворушливіших кадрів актор ніжно обіймає Таллулу, яка прихилилася до його плеча, а Джастін у цей час тримає Брюса за руку.

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Для особливого дня Брюс обрав невимушений образ — світлу лляну сорочку з короткими рукавами, штани та солом’яний капелюх. Поруч із ним Таллула позувала у весільному вбранні, тримаючи букет білих квітів.

Весілля Таллули Вілліс і Джастіна Ейсі / © instagram.com/voguemagazine

На святкуванні була й Демі Мур — колишня дружина Вілліса та мама Таллули. Акторка сиділа в першому ряду під час церемонії.

Особливої уваги присутності Брюса додав його стан здоров’я. Як відомо, ще 2023 року родина повідомила, що в актора діагностували лобно-скроневу деменцію. До цього, 2022 року, він завершив акторську кар’єру.

Весілля Таллули Вілліс і Джастіна Ейсі / © instagram.com/voguemagazine

Попри прогресування захворювання, родина Вілліса продовжує залишатися поруч із ним. Тож його поява на весільному святкуванні Таллули стала особливо зворушливою для близьких та прихильників актора, які писали слова підтримки під дописом Vogue в Instagram.

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Зазначимо, Таллула Вілліс та Джастін Ейсі почали зустрічатися 2023 року, а в грудні 2024-го заручилися. Для весілля наречена обрала розкішну сукню Balenciaga, на створення якої майстри витратили 712 годин.

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко також вийшла заміж. Після весілля вона з чоловіком Юрієм Ярошенком набила тату із сакральним значенням і показала результат на фото.

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