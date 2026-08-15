- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 1522
- Час на прочитання
- 2 хв
Ціни на АЗС приголомшують: скільки коштує бензин і дизель 15 серпня
Бензин А-95 на українських АЗС 15 серпня у середньому коштує близько 80,99 грн за літр, а дизелю — 92,50 грн.
Українські АЗС оновили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз станом на 15 серпня. Літр А-95 у середньому коштує близько 80,99 грн, а дизелю — 92,50 грн.
Про це повідомляє «Главком», посилаючись на актуальні дані найбільших мереж АЗС.
Найвищі ціни на бензин і дизель фіксують у мережах ОККО, WOG та SOCAR. Водночас дешевше заправитися можна на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».
Ціни на пальне сьогодні, 15 серпня 2026 року
UPG
A95: 78,90 грн/л
A95+: 80,90 грн/л
ДП: 89,90 грн/л
ДП+: 91,90 грн/л
A100: 87,90 грн/л
A92: —
Газ: 42,90 грн/л
ОККО
A95: 82,90 грн/л
A95+: 85,90 грн/л
ДП: 93,90 грн/л
ДП+: 96,90 грн/л
A100: 92,90 грн/л
A92: —
Газ: 43,90 грн/л
WOG
A95: 82,90 грн/л
A95+: 85,90 грн/л
ДП: 93,90 грн/л
ДП+: 96,90 грн/л
A100: 92,90 грн/л
A92: —
Газ: 44,50 грн/л
KLO
A95: 79,90 грн/л
A95+: 82,50 грн/л
ДП: 93,90 грн/л
ДП+: 96,60 грн/л
A100: 90,20 грн/л
A92: 77,90 грн/л
Газ: 43,50 грн/л
SOCAR
A95: 85,40 грн/л
A95+: 88,40 грн/л
ДП: 95,90 грн/л
ДП+: 98,90 грн/л
A100: 95,40 грн/л
A92: —
Газ: 43,90 грн/л
«Укрнафта»
A95: 78,90 грн/л
A95+: 81,90 грн/л
ДП: 89,90 грн/л
ДП+: 91,90 грн/л
A100: —
A92: 76,90 грн/л
Газ: 42,90 грн/л
БРСМ
A95: 78,04 грн/л
A95+: —
ДП: 90,08 грн/л
ДП+: —
A100: —
A92: —
Газ: 41,42 грн/л
Нагадаємо, ситуація на ринку пального залишається нестабільною через події на Близькому Сході та російські атаки на українську паливну інфраструктуру. Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн порадив українцям перед зимою мати невеликий запас пального.