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ТСН у соціальних мережах

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Ціни на АЗС приголомшують: скільки коштує бензин і дизель 15 серпня

Бензин А-95 на українських АЗС 15 серпня у середньому коштує близько 80,99 грн за літр, а дизелю — 92,50 грн.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Ціни на пальне 15 серпня 2026

Ціни на пальне 15 серпня 2026 / © Pixabay

Українські АЗС оновили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз станом на 15 серпня. Літр А-95 у середньому коштує близько 80,99 грн, а дизелю — 92,50 грн.

Про це повідомляє «Главком», посилаючись на актуальні дані найбільших мереж АЗС.

Найвищі ціни на бензин і дизель фіксують у мережах ОККО, WOG та SOCAR. Водночас дешевше заправитися можна на АЗС «БРСМ-Нафта» та «Укрнафта».

Ціни на пальне сьогодні, 15 серпня 2026 року

UPG
A95: 78,90 грн/л
A95+: 80,90 грн/л
ДП: 89,90 грн/л
ДП+: 91,90 грн/л
A100: 87,90 грн/л
A92: —
Газ: 42,90 грн/л

ОККО
A95: 82,90 грн/л
A95+: 85,90 грн/л
ДП: 93,90 грн/л
ДП+: 96,90 грн/л
A100: 92,90 грн/л
A92: —
Газ: 43,90 грн/л

WOG
A95: 82,90 грн/л
A95+: 85,90 грн/л
ДП: 93,90 грн/л
ДП+: 96,90 грн/л
A100: 92,90 грн/л
A92: —
Газ: 44,50 грн/л

KLO
A95: 79,90 грн/л
A95+: 82,50 грн/л
ДП: 93,90 грн/л
ДП+: 96,60 грн/л
A100: 90,20 грн/л
A92: 77,90 грн/л
Газ: 43,50 грн/л

SOCAR
A95: 85,40 грн/л
A95+: 88,40 грн/л
ДП: 95,90 грн/л
ДП+: 98,90 грн/л
A100: 95,40 грн/л
A92: —
Газ: 43,90 грн/л

«Укрнафта»
A95: 78,90 грн/л
A95+: 81,90 грн/л
ДП: 89,90 грн/л
ДП+: 91,90 грн/л
A100: —
A92: 76,90 грн/л
Газ: 42,90 грн/л

БРСМ
A95: 78,04 грн/л
A95+: —
ДП: 90,08 грн/л
ДП+: —
A100: —
A92: —
Газ: 41,42 грн/л

Нагадаємо, ситуація на ринку пального залишається нестабільною через події на Близькому Сході та російські атаки на українську паливну інфраструктуру. Директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн порадив українцям перед зимою мати невеликий запас пального.

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