Денисенко після весілля у тату-салоні набила з чоловіком три знаки на руці, які є у них на обручках

Наталка Денисенко з чоловіком Юрієм Ярошенком / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко з чоловіком Юрієм Ярошенком зробила парне татуювання.

Закохані в один з трьох днів весілля завітали до тату-салону, аби втілити свою мрію. Так, подружжя запланувало залишити спогад про дату свого весілля на тілі. Наталка та Юрій одружилися 8 серпня й набили на руках три вісімки. Манекенник обрав чорний колір малюнку, а зірка — білий. У фотоблогу вони пояснили сакральне значення.

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Ба більше, виявилося, що весільні обручки закоханих мають теж таке саме гравіювання у формі трьох вісімок, які нагадують знаки нескінченності. І все через віру зіркової пари в нумерологію.

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Наталка Денисенко з чоловіком Юрієм Ярошенком / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з чоловіком Юрієм Ярошенком / © instagram.com/natalka_denisenko

«У наш день ми зробили таке парне татуювання з прихованим сенсом. І на каблучках у нас теж таке гравіювання. Три вісімки як три безкінечності кохання. 8.08.2026 в сумі ця дата 8+08+2+02+6=26, 2+6=8, теж 8. Наша ангельська нумерологія. Особливі спогади на все життя», — написала щаслива зірка.

Водночас під час сеансу для новоспеченого подружжя облаштували справжнє святкове побачення. Ярошенки розповіли, що їх зустріли в найкращих традиціях — з квітами, кульками, музикою й безалкогольним просеко. До речі, в одному з коментарів під дописом Наталка зізналася, що вона з Юрієм повністю відмовилася від алкоголю.

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua розповідала всі подробиці життя нового чоловіка Наталки Денисенко, яка віднедавна змінила прізвище на Ярошенко. Дізнавайтеся, хто такий Юрій Ярошенко, що відомо про його минулу родину й чим він заробляє — за посиланням тут.

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