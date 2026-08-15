Сапер зробив зворушливу пропозицію своїй коханій: медикиня сказала «Так» (відео)

Освідчення

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Заступник керівника відділення гуманітарного розмінування Олег Вольвецький зробив пропозицію своїй коханій. Це медикиня Анастасії Клименко.

Про це повідомляє ГО «Організація саперів України».

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Анастасія відповіла на пропозицію «Так».

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Тепер пара готується до нового спільного етапу життя.

Колеги та близькі побажали Олегу й Анастасії любові, щастя та якомога більше спільних моментів, які хочеться запам’ятати назавжди.

Раніше захисник Маріуполя Мирослав із позивним «Чикаго» освідчився своїй коханій — бойовій медикині Еліні Мединіній — просто на футбольному полі перед матчем «Шахтаря» та «Металіста 1925». Військовий вийшов із букетом червоних троянд і футболкою з написом «Виходь за мене». Еліна відповіла «Так». Пара разом захищала Маріуполь, перебувала на «Азовсталі» та пережила російський полон.

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