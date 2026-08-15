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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Сапер зробив зворушливу пропозицію своїй коханій: медикиня сказала «Так» (відео)

Навіть у напружених буднях саперів знаходиться місце для важливих і щасливих моментів.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Освідчення

Освідчення

Заступник керівника відділення гуманітарного розмінування Олег Вольвецький зробив пропозицію своїй коханій. Це медикиня Анастасії Клименко.

Про це повідомляє ГО «Організація саперів України».

Анастасія відповіла на пропозицію «Так».

Тепер пара готується до нового спільного етапу життя.

Колеги та близькі побажали Олегу й Анастасії любові, щастя та якомога більше спільних моментів, які хочеться запам’ятати назавжди.

Раніше захисник Маріуполя Мирослав із позивним «Чикаго» освідчився своїй коханій — бойовій медикині Еліні Мединіній — просто на футбольному полі перед матчем «Шахтаря» та «Металіста 1925». Військовий вийшов із букетом червоних троянд і футболкою з написом «Виходь за мене». Еліна відповіла «Так». Пара разом захищала Маріуполь, перебувала на «Азовсталі» та пережила російський полон.

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