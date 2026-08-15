Сапер сделал предложение своей любимой: медикиня сказала «Да» (видео)

Признание

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Заместитель руководителя отделения гуманитарного разминирования Олег Вольвецкий сделал предложение своей возлюбленной. Это медыка Анастасии Клименко.

Об этом сообщает ОО «Организация саперов Украины».

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Анастасия ответила на предложение "Да".

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Теперь пара готовится к новому совместному этапу жизни.

Коллеги и близкие пожелали Олегу и Анастасии любви, счастья и больше общих моментов, которые хочется запомнить навсегда.

Ранее защитник Мариуполя Мирослав с позывным «Чикаго» признался своей любимой — боевой медики Елине Медининой — прямо на футбольном поле перед матчем «Шахтера» и «Металлиста 1925». Военный вышел с букетом красных роз и футболкой с надписью «Выходи за меня». Элина ответила "Да". Пара вместе защищала Мариуполь, находилась на Азовстали и пережила российский плен.

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