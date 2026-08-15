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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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95
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Сапер сделал предложение своей любимой: медикиня сказала «Да» (видео)

Даже в напряженных буднях саперов находится место для важных и удачливых моментов.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Признание

Признание

Заместитель руководителя отделения гуманитарного разминирования Олег Вольвецкий сделал предложение своей возлюбленной. Это медыка Анастасии Клименко.

Об этом сообщает ОО «Организация саперов Украины».

Анастасия ответила на предложение "Да".

Теперь пара готовится к новому совместному этапу жизни.

Коллеги и близкие пожелали Олегу и Анастасии любви, счастья и больше общих моментов, которые хочется запомнить навсегда.

Ранее защитник Мариуполя Мирослав с позывным «Чикаго» признался своей любимой — боевой медики Елине Медининой — прямо на футбольном поле перед матчем «Шахтера» и «Металлиста 1925». Военный вышел с букетом красных роз и футболкой с надписью «Выходи за меня». Элина ответила "Да". Пара вместе защищала Мариуполь, находилась на Азовстали и пережила российский плен.

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