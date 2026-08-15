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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Время на прочтение
2 мин

Ест каждый: эксперты назвали продукты, вызывающие рак

Подавляющее большинство современных продуктов скрывает опасность для здоровья. Почти все, что лежит на полках супермаркетов, далеко не эталон натуральности.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Переработанное мясо содержит много химикатов и консервантов

Переработанное мясо содержит много химикатов и консервантов / © Pixabay

Ни один продукт сам по себе не вызывает рак мгновенно, но регулярное употребление определенного питания существенно повышает риск развития онкологических заболеваний.

Об этом пишет egeszsegkalauz.

Почти треть летальных исходов в результате рака обусловлена нездоровым образом жизни и рационом — это данные Всемирной организации охраны.

Какие продукты могут вызвать рак

Обработанное мясо

Сосиски, колбасы, бекон, ветчина и другие виды обработанного мяса содержат нитраты и нитриты, которые могут превращаться в организме в канцерогенные соединения. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует обработанное мясо как канцероген класса 1, что означает доказанную связь с развитием рака, особенно колоректального.

Красное мясо

Чрезмерное потребление красного мяса (говядины, свинины, баранины) может повышать риск развития рака толстой кишки.

Высокотемпературное приготовление, например, жарение или гриль, способствует образованию гетероциклических аминов и полициклических ароматических углеводородов, обладающих канцерогенным действием.

Продукты с высоким содержанием сахара

Избыток сахара в рационе может приводить к ожирению, которое является фактором риска развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, поджелудочной железы и толстого кишечника. Кроме того, постоянно высокий уровень инсулина и воспаления, вызванные чрезмерным употреблением сахара, могут способствовать росту опухолей.

Трансжиры и фастфуд

Искусственные трансжиры, содержащиеся в маргарине, фастфуде, выпечке и готовых продуктах, увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и могут способствовать раку. Высококалорийные блюда, особенно содержащие много жира и сахара, также способствуют ожирению, что повышает онкологические риски.

Алкоголь

Регулярное употребление алкоголя повышает риск развития рака полости рта, горла, пищевода, печени, толстого кишечника и молочной железы. Этиловый спирт в процессе метаболизма превращается в ацетальдегид, являющийся канцерогеном.

Чрезмерно жареные и переработанные продукты

Картофель-фри, чипсы, выпечка и другие жареные продукты могут содержать акриламид, который формируется при термической обработке крахмалистых продуктов при высоких температурах. Это вещество является возможным канцерогеном.

Раньше мы писали о нетипичных симптомах рака, которые не следует игнорировать. Больше об этом читайте в новости.

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