Морщины могут стать менее заметными: 8 напитков, которые рекомендуют для здоровья кожи

Морковный сок / © Freepik

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То, что человек пьет каждый день, может влиять не только на общее состояние организма, но и на здоровье кожи. Достаточное увлажнение и напитки, богатые антиоксидантами, витаминами и другими питательными веществами, способны поддерживать эластичность кожи, способствовать выработке коллагена и уменьшать воспалительные процессы.

Об этом сообщило издание Verywellhealth.

Лимонная вода помогает поддерживать водный баланс организма и является источником витамина С, который участвует в синтезе коллагена. В то же время ученые отмечают, что пока недостаточно доказательств, чтобы утверждать, что количество витамина С в таком напитке само по себе обеспечивает заметный эффект.

Зелёный чай содержит катехины — антиоксиданты, которые могут уменьшать воспаление, защищать кожу от негативного воздействия солнца и способствовать замедлению возрастных изменений. Также его считают потенциально полезным напитком для людей с воспалительными заболеваниями кожи.

Костный бульон является источником коллагена. Некоторые исследования показывают, что его регулярное употребление может улучшать увлажнение, тонус и эластичность кожи, однако для окончательных выводов необходимы дополнительные научные исследования.

Кокосовая вода содержит калий, магний и антиоксиданты. По данным исследований, она обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, а также может быть полезна людям с сухой или чувствительной кожей.

Чай из перечной мяты благодаря своим противовоспалительным и антибактериальным свойствам может помогать уменьшать раздражение и количество бактерий, которые связывают с появлением акне.

Сок алоэ вера богат полифенолами и известен своими противовоспалительными свойствами. Предварительные исследования показывают, что его употребление может положительно влиять на эластичность кожи и выработку коллагена, хотя эта тема требует дальнейшего изучения.

Морковный сок содержит витамины А, С и Е, а также бета-каротин. Эти вещества помогают защищать клетки от окислительного стресса, поддерживают выработку коллагена и могут способствовать заживлению кожи.

Зелёный сок из листовой зелени, огурца и других овощей помогает поддерживать водный баланс и снабжает организм каротиноидами и витамином С, которые связывают с защитой кожи от повреждений и синтезом коллагена.

В то же время специалисты рекомендуют ограничить употребление напитков, которые могут негативно сказываться на состоянии кожи. Прежде всего это сладкие газированные напитки, подслащенные чаи, энергетики, кофейные напитки с большим количеством сиропов, а также алкоголь. По данным исследований, их регулярное употребление может ускорять старение кожи, способствовать появлению морщин, отечности и потере упругости.

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Напомним, что высокий уровень холестерина ЛПНП связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Врач назвала простое изменение, которое поможет уменьшить количество насыщенных жиров в рационе.

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