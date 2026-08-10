Нетипичные симптомы рака, которые не следует игнорировать

Рак коварен, и сначала опухоль растет, не проявляя себя болью / © Credits

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Многие убеждены, что рак всегда начинается с резкого ухудшения самочувствия. Однако на практике первые признаки онкологических заболеваний часто малозаметны и напоминают симптомы обычной усталости или простуды.

Об этом пишет Mirror.

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Врач-онколог Йиржи Кубес выделил три наиболее распространенных признака рака, которые люди часто недооценивают.

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Постоянная усталость

Если истощение не проходит после полноценного отдыха и начинает мешать работе или привычному образу жизни, это может свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

«Существует много возможных объяснений, в частности анемия, заболевания щитовидной железы, инфекции и плохой сон, но постоянную усталость всегда следует обсуждать с врачом, если состояние не улучшается», — отмечает Кубес.

Кашель, который не проходит

Обычный кашель после вирусной инфекции обычно исчезает в течение нескольких недель. Однако он также может являться признаком рака.

Однако онколог подчеркнул, что если он длится дольше, усиливается или сопровождается болью в груди, одышкой или кровохарканью, необходимо как можно скорее обратиться к врачу.

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Непонятная потеря веса

Резкое похудение без изменения питания или физической активности также может являться сигналом опасных заболеваний, в частности онкологических. Медик отмечает, что любое беспричинное снижение массы тела требует обследования.

Врач подчеркивает, что ни один из этих симптомов сам по себе не означает наличие рака. В большинстве случаев у них менее опасные причины. В то же время, их продолжительность или повторяемость является весомым поводом обратиться к специалисту, ведь ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение рака.

Ранее сообщалось о том, что любой вид алкоголя — от вина до крепких напитков — способен повредить клетки и гормональные изменения, которые запускают онкологические процессы.

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