Нетипові симптоми раку, які не варто ігнорувати

Рак підступний, і спочатку пухлина росте, не проявляючи себе болем / © Credits

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Чимало людей переконані, що рак завжди починається з різкого погіршення самопочуття. Однак на практиці перші ознаки онкологічних захворювань часто є малопомітними та нагадують симптоми звичайної втоми чи застуди.

Про це пише Mirror.

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Лікар-онколог Їржі Кубес виділив три найпоширеніші ознаки раку, які люди часто недооцінюють.

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Постійна втома

Якщо виснаження не минає після повноцінного відпочинку та починає заважати роботі чи звичному способу життя, це може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям.

«Існує багато можливих пояснень, зокрема анемія, захворювання щитовидної залози, інфекції та поганий сон, але постійну втому завжди слід обговорювати з лікарем, якщо стан не покращується», — наголошує Кубес.

Кашель, який не проходить

Звичайний кашель після вірусної інфекції зазвичай зникає протягом кількох тижнів. Однак він також може бути ознакою раку.

Однак онколог наголосив, що якщо ж він триває довше, посилюється або супроводжується болем у грудях, задишкою чи кровохарканням, необхідно якомога швидше звернутися до лікаря.

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Незрозуміла втрата ваги

Різке схуднення без зміни харчування чи фізичної активності також може бути сигналом небезпечних захворювань, зокрема онкологічних. Медик наголошує, що будь-яке безпричинне зниження маси тіла потребує обстеження.

Лікар підкреслює, що жоден із цих симптомів сам по собі не означає наявність раку. У більшості випадків вони мають менш небезпечні причини. Водночас їхня тривалість або повторюваність є вагомим приводом звернутися до фахівця, адже рання діагностика значно підвищує шанси на успішне лікування раку.

Раніше повідомлялося про те, що будь-який вид алкоголю — від вина до міцних напоїв — здатний спричиняти ушкодження клітин та гормональні зміни, які запускають онкологічні процеси.

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