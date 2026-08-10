ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2791
Час на прочитання
2 хв

Юрій Горбунов зізнався, хто більше заробляє у їхній родині з Катериною Осадчою

Ведучий зробив зізнання про гроші подружжя.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Катерина Осадча та Юрій Горбунов

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Шоумен Юрій Горбунов розповів, хто більше заробляє у їхній родині з ведучою Катериною Осадчою та чи відрізняються гонорари подружжя.

Подружжя давно поєднують сімейне життя з активною роботою у шоубізнесі. Пара має спільні професійні проєкти. Їх можна побачити разом на телевізійних майданчиках і приватних заходах. Водночас кожен із них розвиває власну кар’єру. Тож питання про те, хто приносить у родину більше грошей, час від часу виникає знову. Сам Горбунов зізнався, що подібної статистики вони вдома не ведуть.

«Ми ніколи не рахували, хто більше, а хто менше заробляє», — говорить Юрій у «Турі зірками».

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Ведучий пояснив, що для них фінанси не стали приводом для суперництва. За словами Юрія, вони не порівнюють особисті гонорари та не з’ясовують, чий внесок у сімейний бюджет більший. Коли ж ідеться про спільну роботу, подружжя може виступати разом, а замовлення одразу двох ведучих, за словами Горбунова, навіть може обійтися дешевше.

«Але, напевно, в родині завжди чоловік має якось більше чогось робити, заробляти, за щось відповідати. Наша родина традиційна в цьому плані», — зізнався Юрій.

Водночас Горбунов не став називати конкретну суму власних чи дружининих заробітків і не відповів прямо, хто з них має більший дохід. Схоже, у їхній родині важливіше не розмір особистого гонорару, а спільні домовленості та відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов розкрив правду про спілкування з кумом Потапом.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie