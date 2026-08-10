Юрій Горбунов зізнався, хто більше заробляє у їхній родині з Катериною Осадчою

Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

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Шоумен Юрій Горбунов розповів, хто більше заробляє у їхній родині з ведучою Катериною Осадчою та чи відрізняються гонорари подружжя.

Подружжя давно поєднують сімейне життя з активною роботою у шоубізнесі. Пара має спільні професійні проєкти. Їх можна побачити разом на телевізійних майданчиках і приватних заходах. Водночас кожен із них розвиває власну кар’єру. Тож питання про те, хто приносить у родину більше грошей, час від часу виникає знову. Сам Горбунов зізнався, що подібної статистики вони вдома не ведуть.

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«Ми ніколи не рахували, хто більше, а хто менше заробляє», — говорить Юрій у «Турі зірками».

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Катерина Осадча та Юрій Горбунов / © instagram.com/kosadcha

Ведучий пояснив, що для них фінанси не стали приводом для суперництва. За словами Юрія, вони не порівнюють особисті гонорари та не з’ясовують, чий внесок у сімейний бюджет більший. Коли ж ідеться про спільну роботу, подружжя може виступати разом, а замовлення одразу двох ведучих, за словами Горбунова, навіть може обійтися дешевше.

«Але, напевно, в родині завжди чоловік має якось більше чогось робити, заробляти, за щось відповідати. Наша родина традиційна в цьому плані», — зізнався Юрій.

Водночас Горбунов не став називати конкретну суму власних чи дружининих заробітків і не відповів прямо, хто з них має більший дохід. Схоже, у їхній родині важливіше не розмір особистого гонорару, а спільні домовленості та відповідальність.

Нагадаємо, нещодавно Юрій Горбунов розкрив правду про спілкування з кумом Потапом.

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