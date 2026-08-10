Ахтем Сеітаблаєв розповів про сина в Криму та пояснив позитивне ставлення до російських паспортів

Ахтем Сеітаблаєв / © instagram.com/akhtemseit

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Актор і режисер Ахтем Сеітаблаєв розповів про сина Селіма, який живе в окупованому Криму, а також пояснив своє ставлення до російського громадянства, ситуації на півострові та майбутнього його мешканців.

Зірка нечасто публічно говорить про особисте життя своїх дітей. Цього разу він торкнувся теми сина Селіма. Хлопець нині перебуває в Криму. Ведуча поцікавилася, чи підтримує артист із ним зв’язок. Окремо у розмові порушили питання документів і російського громадянства. Сеітаблаєв відповів не лише про власну родину, а й ширше висловився про кримчан.

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«Стосовно паспортів і документів. Я один із перших, який казав: „Якщо ви не збираєтеся виїжджати, отримуйте цей документ і розглядайте як аусвайс“», — зізнається знаменитість у коментарі на каналі Okay Eva.

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Ахтем Сеітаблаєв / © скриншот з відео

Артист наголосив, що ставлення кримчан до окупації не можна оцінювати виключно за наявністю російських документів. На його думку, значна частина мешканців півострова, зокрема кримські татари, продовжує ідентифікувати себе з Україною.

«Чи є кримські татари абсолютною більшістю своєю проукраїнськи налаштованими громадянами? Проста статистика, навіть не українська, а російська. Абсолютна більшість політичних в’язнів, які перебувають в російських в’язницях або в ШІЗО, із Криму є кримські татари. От вам проста відповідь», — говорить він.

Ахтем Сеітаблаєв / © скриншот з відео

Окремо Ахтем Сеітаблаєв прокоментував нинішні труднощі на півострові та те, як їх сприймають люди. Він переконаний, що українці в Криму розуміють причини проблем і чекають на звільнення півострова від тимчасової окупації.

«Люди, які відчувають себе громадянами України, ви можете мені вірити, можете не вірити, але вони точно налаштовані на те, щоби це все відбулося і якнайскоріше відбулося звільнення Криму від тимчасової окупації. І вони прекрасно розуміють, чому це відбувається і внаслідок чого це відбувається», — ділиться режисер.

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Ахтем Сеітаблаєв / © скриншот з відео

Сеітаблаєв також поділився власним баченням того, яким може бути повернення мешканців деокупованих територій до українського суспільного простору. Зокрема, він вважає важливим знання української мови та історії. Водночас артист зізнався, що й сам свого часу проходив непростий шлях переходу на українську у повсякденному спілкуванні та робив помилки.

«Мені було більше 40 років, коли я почав потихесеньку розмовляти українською мовою. Тому я зовсім не розумію, коли там мої однолітки починають жалітися: „Ой, мені так сложно виучить це“», — зізнається зірка.

На думку режисера, мовне середовище значною мірою допомагає людині опанувати українську. Він навів власний приклад і згадав кумедний випадок, коли його товариш В’ячеслав Кириленко звернув увагу на одну з його мовних помилок.

Ахтем Сеітаблаєв / © скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно Ахтем Сеітаблаєв після тяжкого розриву з нареченою закрутив новий роман.

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