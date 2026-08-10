Червоний ніс із судинною сіткою – це не про алкоголь: що таке розацеа і коли воно виникає

Розацеа / Фото: clevelandclinic.org

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Червоний ніс із помітними дрібними судинами не є доказом того, що людина зловживає алкоголем. Почервоніння може виникати з різних причин, а алкоголь — лише один із чинників, здатних посилювати прояви окремих шкірних станів.

Про поширений міф і можливий зв’язок такого симптому з розацеа пише EgészségKalauz. Видання пояснює, що видимі червоні судини можуть бути пов’язані з розширенням капілярів.

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Коли червоний ніс може бути симптомом розацеа

Розацеа — хронічний стан шкіри, який переважно уражає обличчя. За даними NHS, він може проявлятися почервонінням, що спочатку виникає та минає, а згодом стає тривалішим, а також дрібними видимими судинами. Почервоніння можливе не лише на носі, а й на щоках, лобі, підборідді, шиї та грудях.

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Такий стан не можна встановити за одним симптомом або фотографією. Рожеві вугрі, або розацеа можуть нагадувати інші шкірні проблеми, тому остаточну причину почервоніння має визначати лікар.

Експерти наголошують, що точну причину розацеа наразі не встановлено. Отже, видима судинна сітка сама по собі не дає підстав ні діагностувати цей стан, ні робити висновки про вживання алкоголю.

Алкоголь — лише один із можливих тригерів

За даними NHS, симптоми розацеа можуть посилювати алкоголь, гостра їжа, гарячі напої, сонячне світло, висока або низька температура, фізичне навантаження та стрес.

Тому реакція на почервоніння носа має бути обережною: не варто діагностувати людину за зовнішністю або використовувати «винний ніс» як образливий ярлик. Якщо почервоніння повторюється, стає постійним або супроводжується іншими симптомами, потрібно звернутися до лікаря.

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Негайна медична оцінка потрібна, якщо разом із симптомами розацеа з’явилися біль в оці, затуманення зору, світлобоязнь, почервоніння ока чи відчуття піску в ньому. Такі ознаки лікарі називають приводом для термінового звернення по допомогу.

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